Bruselas reconoce bajos salarios como deficiencia estructural de las residencias

Bruselas, 8 oct (EFE).- La vicepresidenta de la Comisión Europea Dubravka Suica reconoció este jueves que los salarios bajos en el sector de las residencias de mayores son una de las "deficiencias estructurales" de este sistema, entre las que también citó la falta de personal y la disponibilidad de estos servicios en zonas rurales.

En un debate en la Eurocámara, Suica recalcó que, aunque la COVID-19 ha expuesto la escasa capacidad de estos centros para "lidiar con cualquier crisis", "no todos sus problemas son nuevos".

"Hay claramente deficiencias estructurales, como la falta de personal, las condiciones de trabajo difíciles, los bajos salarios y el acceso a los servicios. También su asequibilidad y calidad, así como la disponibilidad de estos servicios en zonas rurales y remotas", dijo la comisaria croata ante el Parlamento Europeo.

Suica explicó que la Comisión Europea está evaluando "si los sistemas de protección social son adecuados para cumplir las necesidades de una población envejecida" como la europea y recordó que en muchos casos son las familias, "a menudo las mujeres", quienes proveen los cuidados informales a largo plazo.

"Los cuidadores informales merecen un mejor apoyo, como protección social, una reconsideración de sus ingresos, formación y consejos. Tenemos que abordar también la brecha de género de los cuidados", incidió.

La vicepresidenta del Ejecutivo comunitario recordó, no obstante, que son los Estados miembros los que deben atajar los problemas de financiación de estos sistemas, ya que en ellos recala esa competencia.

Respecto al impacto de la crisis del coronavirus, Suica reconoció que este virus "genera retos sin precedentes" para los centros de cuidado de mayores, sus residentes y los cuidadores, "a quienes se puede rendir homenaje pero para quienes también se debe legislar".

"Estamos escuchando al sector y viendo soluciones para tanto los proveedores del servicio como para sus usuarios. Debemos mejorar la protección de los más vulnerables. Estos servicios están bajo una presión muy particular", insistió la vicepresidenta.

Bruselas presentará a principios del año propio un "libro verde" --documento de la Comisión Europea cuyo objetivo es estimular una reflexión a nivel europeo sobre un tema concreto-- sobre el envejecimiento, para lanzar un debate sobre el impacto a largo plazo de este fenómeno, los cuidados, las pensiones o la capacidad de los sistemas de seguridad social para gestionar esta tendencia.