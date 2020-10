Bolivia confía en hacer historia ante Brasil tras 50 días de preparación

En la imagen un registro del seleccionador del equipo nacional masculino de fútbol de Bolivia, el venezolano Cesar Farias. EFE/Ernesto Guzmán Jr/Archivo

Sao Paulo, 8 oct (EFE).- Bolivia confía en hacer historia con la primera victoria a domicilio ante Brasil en el inicio de las eliminatorias suramericanas para el Mundial de Catar 2022, después de 50 días de concentración que les han servido para llenarse de "ilusión", según afirmaron este jueves tres jugadores de la Verde.

"Estamos muy confiados, confiamos mucho en la preparación que hemos tenido. Sabemos que hoy venimos con otra mentalidad y otro pensamiento. Todo lo que hemos trabajado nos ha hecho fuertes", declaró el delantero Carlos Saucedo, de 41 años, a la prensa.

El combinado boliviano, que nunca ha ganado en territorio brasileño, se medirá mañana viernes a la Canarinha en el estadio Neo Química Arena de Sao Paulo y el próximo martes recibirá a Argentina en la segunda jornada de las eliminatorias.

Pese a que el sorteo les deparó un inicio difícil ante las dos selecciones más potentes de la región, el portero Carlos Lampe aseguró que la plantilla se ha marcado como consigna empezar "muy bien" las eliminatorias para Catar 2022.

"Nosotros estamos listos, preparados. Vamos a competir con cualquier rival y es lo que tenemos que demostrar mañana", indicó el guardameta.

Lampe expresó que afrontan el duelo con Brasil con "mucha tranquilidad" por "todo el trabajo que se ha realizado durante los 50 días", en los que estuvieron concentrados entre Santa Cruz y La Paz.

"Nos conocemos bastante bien. Estamos muy bien físicamente y solo queremos que llegue el partido para demostrarlo", dijo el experimentado portero de 33 años.

"Nos vamos a animar a jugar, vamos a atrevernos, vamos a llegar, a patearles al arco. La idea nuestra es venir aquí y llevarnos un buen resultado. No es venir a perder", aseguró.

El técnico de Bolivia, el venezolano César Farías, ha aunado en su lista jugadores veteranos, como Saucedo y Lampe, con otros futbolistas más jóvenes que no se ponen límites. Ese es el caso del defensa central José María Carrasco, quien hasta piensa en conseguir una victoria inédita.

"Brasil es una gran selección, de eso no hay duda, con los jugadores top que tiene, pero creemos que con lo que hemos venido haciendo y lo que podemos hacer mañana podemos hacer historia para el país", afirmó.

"Sabemos del potencial que tienen, pero yo creo que la ilusión que hemos generado en este grupo por todo este tiempo (juntos) no nos la quita nadie", añadió el defensor de 23 años.

No obstante, Saucedo advirtió que el triunfo de la Verde pasa por aprovechar las pocas oportunidades que se presenten durante el partido.

"En esta clase de partidos muy pocas veces" aparecen oportunidades, "así que las que tengamos, así sea una, dos o tres, hay que estar preparadito y saber aprovecharlas", subrayó el punta boliviano, quien al igual que sus otros dos compañeros también piensa en "sacar un buen resultado en Brasil".