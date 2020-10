Balcanes.- Bruselas insta a Kosovo a avanzar en las reformas para convencer a los 27 de la liberalización de visados

BRUSELAS, 8 (EUROPA PRESS)



La Comisión Europea ha reiterado este jueves a Kosovo que debe acelerar el ritmo de reformas para, de esta forma, convencer a los Veintisiete estados miembro de que adopten la liberalización de visados.



Así lo ha asegurado el comisario de Ampliación, Oliver Varhelyi, de visita en el marco de su gira por los Balcanes para presentar el plan de inversiones con el que Bruselas quiere movilizar 9.000 millones para restaurar la economía regional tras la pandemia. A su juicio, Pristina cumple los requisitos que pide el Ejecutivo europeo para suprimir la petición de visados pero ahora la decisión está en manos de la UE.



"Estoy intentando convencer a los estados miembro para que aprueben liberalizar los visados para los kosovares. Se cumplen las condiciones que reclama la Comisión, pero hay que convencer a los 27 y eso no es tarea fácil", ha avisado en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro, Avdullah Hoti.



Para el responsable de Ampliación, Kosovo dará un gran paso adelante si demuestra trabajo en el terreno para abordar las reformas necesarias y si garantiza que no habrá "abusos" con esta medida, ni "un impacto negativo" en la UE. "Hay que dar un poco de espacio para lograr esto y espero que lo podamos tener pronto", ha indicado.



CONVERGENCIA CON LA UE PARA ACCEDER A LAS INVERSIONES



Varhelyi ha insistido en que la convergencia de Kosovo con la UE es clave para poder avanzar en todo tipo de cuestiones, no solo la liberalización de visados. Es el caso del plan de inversiones, que Bruselas defiende como muestra del compromiso de la UE con la región pero que vincula al ritmo reformista de los países balcánicos.



"Como cualquier oferta viene con contrapartida, la petición para Kosovo es acelerar las reformas porque las inversiones y las reformas van de la mano. Sabemos que este gobierno está comprometido con eso, pero hay que cumplir más rápido", ha explicado el comisario húngaro.