Ana Guerra disfruta del sol de la capital muy bien acompañada

07/10/2020 Ana Guerra ha lucido su aspecto más informal durante un tranquilo paseo por la capital EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 8 (CHANCE)



En uno de los mejores momentos de su vida, Ana Guerra está disfrutando al máximo de su carrera profesional y es que la joven está totalmente centrada en sus proyectos musicales y es la encargada de la banda sonora de la nueva comedia de moda, "Explota explota". La cantante, que nunca ha confirmado ni desmentido su supuesta ruptura con Miguel Ángel Muñoz - que prefiere mantener en la más estricta intimidad - ha aprovechado las buenas temperaturas de estos días en al capital para disfrutar de un paseo muy bien acompañada. Y es que se ha dejado ver por primera vez con su amigo más fiel, su perrito Dumbo, que llegó a su casa hace unos meses y se ha convertido en una de sus grandes alegrías.



Con un look muy cómodo con leggings negros y jersey beige con cuello deshilachado, Ana lució unas gafas graduadas con las que no estamos acostumbrados a verla. Como no podía ser de otra forma, la cantante estuvo muy pendiente de su teléfono móvil durante toda la jornada en la que también compartió paseo con una amiga. Muy natural y espontánea, la novia de Miguel Ángel Muñoz saludó con un gesto con la mano a los fotógrafos que captaron su paseo por Madrid.