77-93. Dubljevic descoloca al Madrid y catapulta al Valencia

El pívot caboverdiano del Real Madrid Walter Tavares (c-i) intenta taponar al base Guillem Víves (c), del Valencia Basket, durante el encuentro perteneciente a la segunda jornada de la fase regular de EuroLiga que Real Madrid y Valencia Basket juegan este jueves en el WiZink Center de Madrid. EFE/JuanJo Martín

Madrid, 8 oct (EFE).- Una extraordinaria actuación de Bojan Dubljevic, que con sus triples sacó a Walter Tavares de la zona y rompió el plan de partido del Real Madrid, catapultó al Valencia Basket a una brillante victoria en la cancha del conjunto madrileño y a sumar su segundo triunfo en esta Euroliga en la que su rival arrastra ya dos derrotas.

Pese al triple inicial de Alberto Abalde para saludar a su exequipo, las pérdidas de balón lastraron el arranque del Madrid que vio además como el Valencia recurría con éxito a su vieja táctica de dejar abierto a Bojan Dubljevic para que con sus triples sacara de la zona al intimidante Walter Tavares.

Facu Campazzo aprovechó que se libró de la sombre de Guillem Vives para empezar a carburar pero fue la llegada de Carlos Alocen y su conexión con el voraz pívot caboverdiano la que puso a los de Pablo Laso en disposición de romper el choque ante un rival que perdió el paso en defensa (29-22, m. 13).

Pero cuando peor estaba el Valencia, la experiencia de San Emeterio y Van Rossom le rescató. Con la confianza recuperada, sus pívot volvieron a castigar desde los línea de 6’75. Primero, lo hizo Labeyrie desde las esquinas y después, otra vez Dubljevic que siguió martilleando a Tavares y que permitió a los de Jaume Ponsarnau llegar por delante al descanso (39-44, m.20).

Dos nuevos triple del montenegrino abrieron la segunda parte y avisaron de las intenciones visitantes, que abrieron hueco empujados también por una notable defensa y por una brillante dirección de Guillem Vives. Con Tavares otra vez obligado a salir de la zona, el Valencia volvió a anotar cerca del aro con Kalinic como estilete (47-61, m.27).

La ventaja visitante se fue hasta los diecisiete puntos en ese tercer cuarto ante un Madrid noqueado y con la confianza por los suelos. Probó con Causeur y Llull el técnico local pero no le salió y tuvo que recuperar a Rudy Fernández para tratar de cambiar el guión pero el Valencia siguió firme y llevó su ventaja hasta los 25 puntos.

Una ‘lasina’ tras un contraataque ‘taronja’ sin oposición, obligó a los locales a apretar los dientes aunque fuera por orgullo pero el Valencia no perdió el sitio y lejos de dejar pasar el tiempo siguió atacando hasta firmar una contundente victoria, que los puntos de Thompkins no pudieron maquillar.

Ficha técnica:

77.- Real Madrid (19+20+14+24): Campazzo (14), Abalde (5), Deck (2), Garuba (4), Tavares (15) -cinco titular- Causeur (2), Randolph (4), Rudy Fernández (12), Alocen (2), Llull (5) y Thompkins (12).

93.- Valencia Basket (17+27+24+25): Vives (4), Prepelic (5), Kalinic (10), Williams (7) Dubljevic (24) -cinco titular- Labeyrie (9), Van Rossom (5), Tobey (14), San Emeterio (9), Hermannsson (6) y Pradilla (-).

Árbitros: Javor (ESL), Pastusiak (POL) y Clivaz (SUI). Sin eliminados.

Incidencias: partido correspondiente a la segunda jornada de la fase regular de la Euroliga disputado en el WiZinc Center de Madrid sin espectadores por las restricciones por el coronavirus.