0-2. Brahim soluciona

El extremo de la selección española sub21, Brahim Díaz, dispara a puerta durante el encuentrode clasificación para el Europeo sub-21 entre las selecciones sub21 de España e Islas Feroe, este jueves en el Torsuollur Stadium de Tórshavn, Islas Feroe. EFE/RFEF/Eidan Rubio

Redacción deportes, 8 oct (EFE).- Tres años y un mes después, Brahim Díaz volvió a jugar con la selección española sub-21, la que estaba llamado a liderar, pero su poco protagonismo en el Real Madrid le impidió hacerlo hasta que decidió salir cedido al Milan, y en Tórshavn (Islas Feroe), saliendo del banquillo, anotó los dos goles de una victoria que deja a España a solo tres puntos de lograr el pase al Europeo de Hungría y Eslovenia.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente afrontaba el encuentro con la obligación de ganar a un conjunto a priori inferior y con el objetivo de acumular goles para coger confianza en este aspecto, el gran debe de una selección a la que, a falta de tres partidos para concluir la fase de clasificación, solo le hace falta un triunfo para estar en el torneo en el que defiende título.

Cumplió con la obligación, pero no con el extra para culminar el partido perfecto. Luis Enrique dijo en septiembre, cuando ‘subió’ a Óscar Rodríguez, que tenía muchas ganas de trabajar con él. Tras un inicio en su nueva etapa en el Sevilla en el que no ha contado con el protagonismo esperado, Luis de la Fuente le recuperó para la sub-21 y demostró en Tórshavn por qué se ganó los elogios del seleccionador de la absoluta.

Él y Riqui Puig, en quien sigue confiando Luis de la Fuente, llevaron el tempo del partido en la primera mitad. Acercamiento tras acercamiento con las ocasiones más claras protagonizadas por Óscar en los diez primeros minutos. La primera, con un buen recorte dentro del área y disparo fuerte; la segunda, de falta directa, un clásico en el canterano del Madrid, pero ambas se encontraron con un protagonista inesperado en el guardameta de Islas Feroe, Zachariasen, el mejor del encuentro para los suyos.

España sumó 11 disparos, tres de ellos entre los tres palos, pero según pasaban los minutos las luces se apagaban cuando había que conectar con los delanteros. Las dudas en la ofensiva continuaban. De la Fuente, a quien no le tiembla el pulso para cambiar al descanso, volvió a acertar y metió a Brahim Díaz en el intermedio.

Ni dos minutos pasaron para que el malagueño impusiera su calidad y cambiase el ataque de España. Recorte dentro del área y, con Niclasen agarrándole, lanzó un disparo con la zurda que evitó bajo palos Chukwudi. Un aviso de lo que llegaría tres minutos más tarde.

En el minuto 50, Brahim le filtró un balón a Puado para el mano a mano con Zachariasen, que se impuso, pero el rechace lo recogió Óscar para servirle el balón dentro del área al extremo, que definió a la perfección con la derecha, demostrando su habilidad para jugar con ambas piernas.

España siguió apretando al ritmo de Brahim, quien dispuso de dos disparos más, y de Antoñin, cedido por el Granada al Rayo Vallecano, pero se volvió a topar con el héroe local, su guardameta. Islas Feroe, sin nada que perder, creyó y se fue hacia arriba en busca del empate. Peter Knudsen, el capitán y jugador de mayor calidad, tuvo la ocasión más clara con un cabezazo que salió pegado al palo izquierdo de Josep Martínez, quien se volvió a mostrar inseguro por alto.

Esta valentía la pagaron y ya en el segundo minuto de la prolongación Brahim cerró el partido en el que fue protagonista con un tanto con la zurda en otro buen disparo dentro del área.

Tres puntos clave que dejan a España a una victoria de lograr la clasificación para el Europeo que podría conseguir el próximo martes en Alcorcón (Madrid) frente a Kazajistán, pero que no despejan el problema de la falta de contundencia arriba.

- Ficha técnica:

0 - Islas Feroe: Zachariasen; A.Olsen, Chukwudi, Niclasen, Johansen; Radosavljevic (Samuelsen, m.81), Knudsen, (Svensson, m.85), Djurhuus; Justinussen, Petersen y Giessing.

2 - España: Josep Martínez; Pipa (Pedro Porro,m.69), Hugo Guillamón, Cuenca, Pedrosa; Zubimendi, Riqui Puig (Antoñín, m.60), Óscar Rodríguez (Moncayola, m.89); Barrenetxea (Brahim Díaz, m.46), Puado (Pedri, m.60) y Cucurella.

Goles: 0-1, min.51. Brahim Díaz. : 0-2, min.92. Brahim Díaz.

Árbitro: Árbitro: David Alexander Munro (ESC). Amonestó a Chukwudi (m.40), Justinussen (m.54), Knudsen (m.61) y Djurhuus (m.89), de Islas Feroe; y a Jorge Cuenca (m.15) y Pedro Porro (m.83), por parte de España.

Incidencias: Partido clasificatorio para el Europeo de 2021 disputado en el Torsuollur Stadium de Tórshavn (Islas Feroe) con aforo restringido debido a la pandemia del coronavirus. Unos 80 espectadores, según la Real Federación Española de Fútbol.

Óscar Maya Belchí