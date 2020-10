Un sismo de magnitud 5,1 se registra en las Islas Vírgenes británicas

La Red Sísmica de Puerto Rico informó que el sismo se registró en la Plataforma de Santa Cruz a las 14.24 hora local (18.24 GMT), con intensidad máxima en Tortola, la más poblada de las Islas Vírgenes Británicas. EFE /Rolex Dela Pena /Archvio

San Juan, 7 oct (EFE).- Un terremoto de magnitud 5,1 se registró este miércoles en las cercanías de Islas Vírgenes británicas, en la región caribeña, sismo que se sintió en Puerto Rico pero que no ha provocado aviso, advertencia o vigilancia de tsunami para esos territorios.

La Red Sísmica de Puerto Rico informó que el sismo se registró en la Plataforma de Santa Cruz a las 14.24 hora local (18.24 GMT), con intensidad máxima en Tortola, la más poblada de las Islas Vírgenes Británicas.

La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, recurrió a las redes sociales para informar que se comunicó con el responsable del Negociado de Manejo de Emergencias Estatal, Nino Correa, y el equipo de respuesta.

"Al momento, no se reportan daños en hospitales. Continuamos verificando las estructuras y que todos están a salvo", aclaró la gobernadora en su cuenta de Twitter.

El epicentro del temblor se situó 51,64 kilómetros al sur-sureste de Virgen Gorda, 59,76 km al sureste de Tórtola y 205 kilómetros al este de San Juan, la capital puertorriqueña.

El sismo se registró en un punto situado entre la latitud 18 y longitud 64,2 y a una profundidad de 72 Kilómetros.

No hay aviso, advertencia o vigilancia de tsunami para Puerto Rico e Islas Vírgenes ni, de momento, información de daños graves.

El pasado domingo, un sismo de magnitud 5,2 se registró a unos 50 kilómetros del territorio caribeño de Trinidad y Tobago, sin que produjera daños humanos ni materiales destacables, según informó el Centro de Investigación Sísmica de la Universidad de las Indias Occidentales.

La entidad científica señaló a través de las redes sociales que ese terremoto se sintió en distintas regiones de este país de la Comunidad del Caribe (Caricom), aunque no hay datos de que tuviera consecuencias.