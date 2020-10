Trump sin síntomas de Covid-19 desde hace 24 horas ni fiebre desde hace 4 días

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no tiene síntomas de covid-19 desde hace 24 horas ni fiebre desde hace cuatro días, informó este miércoles su médico en un comunicado.

El facultativo Sean Conley dijo en su mensaje que Trump le dijo esta mañana que "Me siento fenomenal" y agregó que el mandatario "no ha tenido fiebre desde hace cuatro días y que no tiene síntomas desde hace 24 horas".

Conley precisó que los últimos análisis a partir de muestras tomadas el lunes permitieron detectar trazos de anticuerpos de la Covid-19 que eran indetectables en la noche del jueves.

an/yow