Tokio 2020 prevé ahorrar 280 millones de dólares con una "simplificación" de los JJOO

Tokio, 7 oct (EFE).- Los organizadores de los JJOO de Tokio 2020 prevén ahorrarse unos 30.000 millones de yenes (280 millones de dólares) con las 52 medidas para simplificar el evento que han propuesto al Comité Olímpico Internacional (COI), según anunciaron hoy.

Los responsables de Tokio 2020 presentaron su plan para recortar gastos de la organización de los Juegos durante una reunión telemática celebrada este jueves con el Comité Ejecutivo del COI, una iniciativa con la que aspiran a reducir el impacto económico derivado del retraso del evento deportivo hasta el verano de 2021.

"Creemos que estos esfuerzos ayudarán a crear un modelo para los futuros juegos, en el marco de la nueva normalidad en la que vivimos", dijo el director ejecutivo de Tokio 2020, Toshiro Muto, en una rueda de prensa virtual tras exponer las medidas al COI.

La lista de recortes, que ya ha recibido el visto bueno del COI, incluye 52 capítulos de su organización, entre los que destacan la reducción del número de miembros de las delegaciones participantes y la rebaja o supresión de distintos actos institucionales, y que en principio no afectarán a los atletas ni a las competiciones.

Todas estas medidas permitirán reducir los gastos en unos 30.000 millones de yenes (280 millones de dólares), lo que supone aproximadamente el 2 % del presupuesto ya aprobado para los JJOO, de 12.570 millones de dólares.

No obstante, a ese presupuesto aún hay que añadir los gastos derivados del retraso del evento, todavía no precisados por los organizadores aunque varias estimaciones los sitúan cerca de los 3.000 millones de dólares, además del precio de las medidas contra la COVID-19, unos sobrecostes que podrían superar ampliamente los ahorros planteados por los organizadores.

"La próxima fase, teniendo en cuenta esta simplificación, será determinar el coste total del retraso. Estamos ahora en proceso de estimación", dijo Muto.

El comité organizador cree que "aún hay margen para ahorrar más" y "continuará con sus esfuerzos de simplificación", lo cual se reflejará en la versión final del presupuesto que prevé presentar para finales de año, señaló el CEO de Tokio 2020.

Muto añadió que los anfitriones y el COI también tienen pendiente determinar cómo se repartirán los sobrecostes derivados del retraso de los Juegos debido a la pandemia.

Gran parte de los recortes afectarán a la participación de miembros de las delegaciones olímpicas, patrocinadores, Gobiernos y otros organismos con representación en los JJOO cuya presencia se verá reducida entre un 10 y un 15 %, así como a los eventos y servicios dedicados a los mismos antes y durante la competición.

Tanto el COI como la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales han mostrado su "comprensión" ante estas medidas y su "voluntad de cooperar para simplificar los Juegos", según dijo Muto.

Los organizadores también destacaron los cambios en la decoración de las sedes deportivas y de la Villa Olímpica, con los que se ahorrarán 9,4 millones de dólares, o la reducción de la escala de eventos en torno al relevo d la llama olímpica, por valor de unos 7,5 millones de dólares.

Los recortes también afectarán al propio comité organizador, que hará ajustes en su plantilla para "optimizar" sus recursos, y al equipo de voluntarios reclutado para los Juegos.