Tite prueba a Éverton Ribeiro en lugar de un Neymar bajo cuidado médico

Fotografía cedida por la CBF (Confederación Brasileña de Fútbol) que muestra a los jugadores Philippe Coutinho (c) y Rodrygo (d), durante el entrenamiento hoy en la Granja Comary en la ciudad de Teresópolis (Brasil). EFE/Lucas Figueiredo/CBF

Río de Janeiro, 7 oct (EFE).- El seleccionador Adenor Leonardo Bacchi, 'Tite', probó este miércoles al creativo Éverton Ribeiro como posible sustituto de Neymar, que está bajo cuidados médicos por un dolor en la espalda, para el partido del viernes contra Bolivia en la primera jornada de las eliminatorias del Mundial de Catar.

El entrenador dirigió un trabajo táctico con el que puede ser su equipo titular el viernes en el que no apareció Neymar, jugador del París Saint Germain francés y que ya estaba bajo cuidados médicos.

El médico de la selección brasileña, Rodrigo Lasmar, explicó que el jugador fue retirado del entrenamiento tras quejarse de un dolor en la espalda y que será evaluado nuevamente el jueves para definir si podrá ser aprovechado en el partido con Bolivia en el estadio Neo Química Arena de la ciudad de Sao Paulo.

"Neymar sintió un dolor en la región lumbar durante el calentamiento del entrenamiento de hoy. Sin historia de trauma, preferimos retirarlo del entrenamiento. Ya fue evaluado e inició tratamiento de fisioterapia", explicó el médico en un vídeo divulgado por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

Lasmar agregó que Neymar fue medicado y que seguirá en tratamiento en Sao Paulo, a donde la selección viaja esta noche.

"Estas próximas 24 horas serán muy importantes para ver cómo se va a recuperar. Una nueva evaluación será hecha antes del entrenamiento del jueves, cuando tendremos una idea mejor de su situación", dijo.

La titularidad de Neymar había sido anticipada en el entrenamiento del martes cuando fue alineado al lado de Éverton, del Benfica portugués, y Roberto Firmino, del Liverpool.

En caso de que el jugador del PSG finalmente no pueda ser aprovechado por decisión médica, Brasil puede salir frente a Bolivia con un cuarteto ofensivo integrado por los delanteros Éverton y Roberto Firmino, y por los creativos Philippe Coutinho y Éverton Ribeiro, quien milita en Flamengo.

Los cuatro estuvieron en el equipo titular con el que Tite trabajó en el entrenamiento de hoy.

Otro cambio introducido por Tite en el equipo titular con el que trabajó este miércoles con respecto al del martes fue la alineación de Douglas Luiz, centrocampista del Aston Villa, al lado del mediocentro del Real Madrid Casemiro.

En el entrenamiento del martes Tite probó en ese puesto al centrocampista del Lyon francés Bruno Guimaraes. Ambos tienen 22 años, están entre los jugadores con los que el seleccionador quiere renovar la Canarinha y disputan el puesto de segundo volante.

La otra novedad en el entrenamiento fue la confirmación del portero del Palmeiras Weberton (Palmeiras) como probable titular.

Hasta ahora Tite no había dados pistas de quién sería el sustituto del guardameta del Liverpool Alisson, a quien tuvo que desconvocar el sábado por una lesión.

El puesto lo disputan Weberton, Éderson, del Manchester City, y Santos, del Athletico Paranaense.

La de este miércoles fue la última práctica de la selección brasileña en la Granja Comary.

La selección tiene previsto viajar en la noche de hoy a Sao Paulo para su debut el viernes en las eliminatorias en el estadio Neo Química Arena frente a Bolivia.

La Canarinha permanecerá en Sao Paulo hasta el lunes, cuando viajará a Lima para su partido con Perú.

El once inicial de Brasil el viernes dependiendo de la recuperación de Neymar es el siguiente: Weverton; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos y Renan Lodi; Casemiro, Bruno Guimaraes o Douglas Luiz) y Philippe Coutinho; Neymar o Éverton Ribeiro, Éverton y Roberto Firmino.