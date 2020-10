Tejero: "El objetivo del Zaragoza es, obviamente, pelear por el ascenso"

El defensa madrileño Álvaro Tejero, de 24 años, durante su presentación como nuevo jugador del Real Zaragoza, este miércoles. Formado en la cantera de el Real Madrid, y en la actualidad jugador del Eibar, Tejero ha sido cedido por este último al Real Zaragoza hasta final de temporada. EFE/ Javier Belver

Zaragoza, 7 oct (EFE).- Álvaro Tejero, el último fichaje del Real Zaragoza, ha señalado en su presentación como nuevo jugador del conjunto aragonés que el objetivo de su nuevo equipo es, "obviamente", pelear por el ascenso.

En una rueda de prensa telemática, el lateral ha explicado que su cesión por parte del Eibar al conjunto maño no la afronta como un paso atrás sino "con mucha ilusión".

"El pasado es pasado, ahora pertenezco al Real Zaragoza y solo pienso en el Zaragoza y en dar lo mejor de mí mismo", ha añadido.

El lateral derecho ha destacado que se ha comprometido con un club "histórico, con mucho nombre y con una afición espectacular".

"He jugado en La Romareda y lo comprobé y la pena es que no nos pueda apoyar en directo por el coronavirus", ha lamentado.

El zaguero ha indicado que se considera un jugador "con gran proyección ofensiva" pero que, a la vez, es consciente de que primero es defensa, que toca trabajar en la parte defensiva y que cuando se pueda se sumará al ataque.

"Llego para aportar al equipo, para intentar sumar y para aportar mi granito de arena en todo lo posible", ha declarado, para añadir que llega "bien preparado físicamente" porque ha hecho una buena pretemporada y está al servicio "del entrenador y del equipo".

Tejero, que llega cedido por el Eibar sin opción de compra, ha resaltado que está "con muchas" y que desea aportar todo lo que sabe hacer. "Sobre todo con muchas ganas de trabajar como uno más", ha apostillado.

Sobre sus nuevos compañeros, con los que se ha entrenado este miércoles por primera vez, ha señalado que todos le han recibido muy bien.

"Se ve un grupo muy sano y esperemos que esa unión se vea reflejada en el campo. He hablado con el 'míster' y me ha dicho que haga lo que sé hacer", ha desvelado.