Sandra Barneda se enfrenta, por primera vez, a una concursante de 'La isla de las tentaciones'

08/10/2020 PATRICIA, NOVIA DE ALESSANDRO LIVI EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TELECINCO



MADRID, 8 (CHANCE)



Por primera vez en esta edición de La isla de las tentaciones, Sandra Barneda se ha tenido que enfrentar a una concursante por ponerse cabezota. En la emisión de este programa hemos visto como entraba en el programa una nueva pareja, Alessandro Livi y Patricia, que a priori no reflejaban estar muy enamorados y que con el paso de los días en el reality hemos visto cómo son cada uno.



Aunque todavía es muy pronto para descifrar cómo va a acabar esta relación, Patricia ha visto en la tercera hoguera, la primera para ella, como Alessandro tonteaba con Lía y se dejaba llevar... aunque no ha visto besos, ni nada por estilo, ha visto como su pareja sentía complicidad con una chica de la casa y además, aseguraba que no solo le había gustado el físico de ella, sino el interior también.



Dos cosas que no han gustado nada a Patricia y por lo que le ha pedido a Sandra Barneda, hasta en tres ocasiones, que quería una hoguera de confrontación con Livi. La presentadora del programa le intentaba explicar que acababa de llegar al programa y que era muy pronto para ponerse así.



Patricia le decía a Sandra: "Vuelvo a ser más clara, quiero una hoguera de confrontación con Alessandro" y la presentadora le contestaba diciendo: "Y yo te digo que te tendrás que esperar". Con estas, la novia de Livi se ha levantado de su sitio y se ha ido porque necesitaba estar sola y ha gritado a los cuatro vientos que quería tener una hoguera con su chico.