Salud.-Investigan si el plasma sirve para esterilizar equipos de protección personal, lo que permitiría combatir su escasez

13/08/2020 Sanitario con EPI SALUD ESPAÑA EUROPA CASTILLA-LA MANCHA JCCM



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



La mayoría de los tipos de equipos de protección personal (EPI), como máscaras, batas y guantes N95, están diseñados para un solo uso, lo que ha provocado escasez y desperdicio durante la pandemia de COVID-19. Pero una nueva investigación sugiere que estos suministros vitales se pueden desinfectar y reutilizar de manera segura.



Los científicos saben desde hace mucho tiempo que los gases ionizados, llamados plasma, que están formados por moléculas cargadas, pueden matar bacterias patógenas, virus y algunos hongos. "Lo que no se sabía era si los EPI funcionaría o no después --señala el físico David Staack--. Si seguiría funcionando un N95 después de haber sido tratado con plasma".



Staack y sus colegas de la Universidad Texas A&M, en Estados Unidos, se propusieron responder a esa pregunta generando plasma a temperatura ambiente en un contenedor de envío de seis metros de largo.



"La idea sería cargar los EPI en este remolque, cerrar la puerta y ejecutar el ciclo --explica Staack--. Es como un lavavajillas". Al final, un sistema de escape filtra las especies reactivas de oxígeno producidas en el proceso antes de que las personas puedan ingresar y recuperar el equipo.



Según los datos preliminares, presentados esta semana en la Conferencia de Electrónica Gaseosa de la Sociedad Estadounidense de Física, un ciclo de 90 minutos en la cámara de descontaminación puede matar el 99,9% de los microbios, incluidos los coronavirus similares al SARS-CoV-2.



Los investigadores probaron tres tipos diferentes de máscaras N95 y encontraron que dos de ellas seguían siendo utilizables, incluso después de haber sido sometidas a una dosis de esterilización del plasma a baja temperatura.



Estos prometedores resultados fueron verificados recientemente por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, lo que refuerza la confianza del equipo de investigación en que el plasma no solo puede esterilizar las máscaras N95, sino también mantenerlas seguras para su reutilización.



Staack añade que han compartido los hallazgos con la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para la autorización de uso de emergencia, que se requeriría antes de que la tecnología se pueda usar en hospitales y otras instalaciones de atención médica.



El grupo de Staack también detalló el progreso en la esterilización de máscaras, batas y otros tipos de EPP con varias dosis de radiación de haces de electrones, que se han utilizado durante mucho tiempo para matar microbios en dispositivos médicos. Si bien el tratamiento elimina efectivamente los gérmenes, los experimentos revelaron que las altas dosis requeridas para la esterilización también degradaron las máscaras y las batas, lo que significa que no se pueden volver a usar.



Otro grupo de investigadores, dirigido por Lorenzo Mangolini de la Universidad de California, presentó un enfoque experimental y de bajo costo para esterilizar EPI. Los científicos reutilizaron una bola de plasma, el juguete económico que parece producir un rayo en una pequeña esfera de vidrio, para generar ozono, que es transportado por un chorro de aire comprimido a través de un respirador de pieza facial.



En experimentos de prueba de concepto, este enfoque eliminó con éxito la 'Escherichia coli' patógena, que, debido a sus robustas paredes celulares, puede ser más difícil de erradicar que las partículas virales como las de SAR-CoV-2.



"Hemos demostrado que la esterilización se puede realizar de una manera muy rentable --añade Mangolini--. Para que esto funcione, solo necesita una línea de aire comprimido y una fuente de alimentación de alto voltaje de un juguete".



Joseph Schwan, un estudiante de posgrado en el laboratorio de Mangolini, estimó que el EPI desechado de un solo uso durante la pandemia probablemente genera miles de toneladas de desechos por día. Señala que los enfoques basados ??en plasma para la esterilización y el reciclaje podrían reducir ese número.