Rusia declara en busca y captura a Tijanóvskaya

Moscú, 7 oct (EFE).- Rusia ha declarado en busca y captura a la líder opositora bielorrusa Svetlana Tijanóvskaya, que se encuentra en el exilio en Lituania, al incluirla en una base de datos interestatal, informaron hoy medios locales.

Según la base de datos del ministerio del Interior, Tijanóvskaya es reclamada en virtud de un artículo del código penal que no se especifica, informa la agencia RIA Nóvosti.

La agencia Interfax aclaró después, citando a "fuentes informadas", que la inclusión de la líder opositora en la lista responde a aspectos técnicos de la interacción entre Bielorrusia y Rusia en el marco de la Unión Estatal.

Bielorrusia ha abierto un caso penal contra el consejo coordinador opositor para el traspaso pacífico del poder por poner en peligro la seguridad nacional. La mayoría de los líderes de esta plataforma han sido acusados bajo el artículo 361 del Código Penal, referente a "llamamientos a acciones en detrimento de la seguridad nacional".

Tijanóvskaya, que no es miembro del presídium del consejo coordinador, mantiene que es la ganadora de las elecciones presidenciales del 9 de agosto y, por lo tanto, la legítima presidenta electa de la antigua república soviética.

Acusa de fraude electoral al presidente del país, Alexandr Lukashenko, quien tomó posesión a finales de septiembre en una ceremonia condenada por Occidente.

Los portavoces de la líder opositora expresaron hoy su deseo de que el presidente ruso, Vladímir Putin, participe en las labores de mediación para el arreglo de la crisis bielorrusa.

Al respecto, el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, aseguró hoy que Putin no tiene previsto reunirse con Tijanóvskaya.

Putin ha respaldado desde un principio a Lukashenko, al que recibió en el Kremlin y prometió ayuda económica y policial, al tiempo que Moscú ha denunciado en las últimas semanas la injerencia occidental en Minsk.

La líder opositora bielorrusa se reunió el martes en Berlín con la canciller alemana, Angela Merkel, quien condenó desde un principio tanto el fraude electoral como la represión policial de las manifestaciones posteriores.

Tijanóvskaya, que se ha reunido con el presidente francés, Emmanuel Macron, y con los líderes de la Unión Europea (UE) en Bruselas, aprovechó para visitar el Muro de Berlín y la Puerta de Brandeburgo, donde le esperaban partidarios de la oposición bielorrusa.

Los siete miembros del presídium opositor están detenidos o en el exilio, con la excepción del sindicalista Serguéi Dilevski y la Nobel de Literatura Svetlana Alexiévich, quien viajó a Alemania para someterse a tratamiento médico y se desconoce cuándo volverá.