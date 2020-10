Reino Unido abandonará negociación del brexit si no hay claridad

(Bloomberg) -- El Gobierno del Reino Unido se retirará de las negociaciones comerciales sobre el brexit con la Unión Europea la próxima semana si no hay un acuerdo claro a la vista, según una persona familiarizada con el asunto.

Boris Johnson ha dicho que quiere que las líneas generales de un acuerdo estén claras para el 15 de octubre. Por su parte, los responsables de la UE han señalado que no se sentirán presionados a realizar concesiones y están preparados para dejar en evidencia al primer ministro si este no cede, en un desafío a la amenaza de retirada de Johnson.

Una persona familiarizada con la postura británica dijo que el equipo de Johnson pondría fin a las conversaciones si no se identifica una zona clara de acercamiento a un acuerdo para esa fecha. El análisis intensifica la presión a las conversaciones que se están reanudando en Londres.

Nota Original:U.K. Plans to Quit Brexit Trade Talks If No Deal Clear Next Week

