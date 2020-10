Quartararo por distanciarse, Dovizioso ante su primera "bola de partido"

Los pilotos italianos de Petronas Yamaha, Fabio Morbidelli (21) y Fabio Quartararo (20), seguidos de su compatriota del equipo Yamaha, Valentino Rossi (46), durante la carrera de MotoGP del Gran Premio de Cataluña de MotoGP. EFE/Alejandro García/Archivo

Madrid, 7 oct (EFE).- El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) se encuentra ante una de sus grandes oportunidades para comenzar a distanciarse en el Gran Premio de Francia de MotoGP, "su" carrera en el mítico circuito de Le Mans, en la que el italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP20) afronta su primera y quizás más determinante "bola de partido" para continuar como candidato al título mundial 2020.

Quartararo llega a Francia con ocho puntos de ventaja sobre el español Joan Mir (Suzuki GSX RR), que se perfila como uno de sus más directos y complicados rivales, sino el que más, y con dieciocho respecto al también español Maverick Viñales, que cuenta con las mismas armas que el francés, la siempre muy competitiva en el circuito de Le Mans, Yamaha YZR M 1, aunque el último vencedor fuese el español Marc Márquez y su Repsol Honda RC 213 V.

Ausente desde la primera carrera del año el líder del equipo Repsol Honda, Fabio Quartararo es el que parece asumir tardíamente el "rol de líder" tras su victoria en Cataluña, aunque su ventaja sobre Joan Mir y Maverick Viñales resulta exigua y un error en el trazado francés puede suponer un traspiés importante para cualquiera de ellos.

Más aún para el italiano Andrea Dovizioso, quien tras el "nefasto cero" de Cataluña, ha agotado los "comodines" en su carrera hacia el título mundial y necesita un excelente resultado para dar un giro a su trayectoria de las últimas citas del campeonato.

Dovizioso necesita volver a la pelea por un título, el de MotoGP, que anhela desde hace años, y con el que dejaría en mal lugar a su fábrica, la italiana Ducati, que ha decidido prescindir de él al final de la temporada, y nada le gustaría más al de Forlí que irse con el título bajo el brazo.

Ellos son los que más opciones tienen al título y también a pelear por la victoria en Le Mans, aunque no son los únicos pues habría que tener en cuenta al resto de pilotos de Yamaha y Suzuki en la cita francesa, la primera de una nueva "trilogía" de grandes premios, a la que se sumarán posteriormente y en semanas consecutivas Aragón y Teruel, ambos con el trazado de Motorland Alcañiz como escenario.

Obviamente, nos estamos refiriendo a los italianos Valentino Rossi y Franco Morbidelli en el caso de Yamaha, y Alex Rins en el de Suzuki, que cuentan con muchas posibilidades de pelear por la victoria, que Morbidelli ya consiguió en San Marino, mientras que para Rossi y Rins es todavía su "asignatura pendiente" de la actual temporada.

Rossi es undécimo en la provisional del mundial y sus dos últimos ceros consecutivos le han alejado casi irremisiblemente de su sueño de lograr el décimo título mundial, aunque una nueva victoria, que se le resiste desde Holanda en 2017, es ahora su gran y casi único objetivo para, entre otras cosas, "quitarse presión" en un campeonato que ya tiene muy difícil conseguir.

En el caso de Alex Rins es octavo en la clasificación del mundial a 48 puntos de Quartararo, por lo que sus opciones al título, aunque existentes matemáticamente, son muy remotas, pero no tanto el aspirar a conseguir alguna nueva victoria para su palmarés deportivo, que por ahora se le ha negado en la actual temporada.

El australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP20) es otro de los pilotos a tener en cuenta, como también los representantes de la austríaca KTM, en particular el español Pol Espargaró, que seguro no se quiere marchar al equipo Repsol Honda en 2021 sin haber conseguido un triunfo para el fabricante de Mattighoffen, y el italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP20).

Aleix Espargaró continúa con una deuda pendiente, la de conseguir un gran resultado con su Aprilia RS-GP, pero por un motivo u otro, al final estos, los resultados, se le niegan al de Granollers, que volverá a intentarlo en Le Mans.

Un paso adelante en su rendimiento deben dar pilotos como el japonés Takaaki Nakagami (Honda RC 213 V), el surafricano Brad Binder (KTM RC 16), o el francés Johann Zarco, quien ya no podrá optar a un puesto en el equipo oficial de Ducati, al confirmarse las dos plazas para Miller y Bagnaia, pero que han despuntado con esplendor en algún momento de la actual temporada.

Alex Márquez (Repsol Honda RC 213 V) continúa con su adaptación a la categoría de MotoGP y Le Mans es un trazado que no se le ha dado nada mal en su época en Moto2, por lo que seguramente le servirá de motivación para aspirar a mejorar, lo mismo que deben intentar tanto Iker Lekuona (KTM RC 16) como Tito Rabat (Ducati Desmosedici GP19).

