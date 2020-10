Portaltic.-Neolith impulsa su transformación digital de la mano de SAP y apuesta por la internacionalización

07/10/2020 Neolith POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA SAP



SAP España ha anunciado que Neolith, marca líder en el mercado de piedra sinterizada -con sede en Castellón-, ha elegido el paquete de soluciones de gestión empresarial SAP S/4HANA como el pilar sobre el que impulsar su transformación digital, en un plan a tres años que tiene la internacionalización como uno de sus principales valores.



Fundada por TheSize Surfaces en 2009 en Almazora (Castellón), Neolith está creciendo en la industria de la construcción y la decoración, con presencia en más de 70 países, gracias a la piedra sinterizada, un producto nacido de la innovación y que destaca por sus características de resistencia y durabilidad, además de sus cualidades estéticas.



Neolith es un ejemplo de cómo la tecnología se ha convertido en una herramienta fundamental para el desarrollo de negocio en cualquier tipo de sector. Así, la implantación de una solución ERP (conjunto de soluciones de gestión empresarial) que agilice y reduzca los tiempos de sus procesos clave, al tiempo que contribuya a la mejora de la toma de decisiones, es clave para el crecimiento de la compañía.



"Con todos los procesos funcionando en un único ERP, esperamos que la compañía crezca significativamente en muchos más países, facilitando la obtención y consumo de información, y el análisis de datos, lo que nos permitirá mejorar y agilizar la toma de decisiones. Entendemos la implantación de un ERP como una relación a largo plazo que nos acompañe en nuestra trayectoria empresarial, ayudándonos a mejorar año tras año", señala José Luis Ramón, CEO de Neolith.



La compañía ha realizado una decidida apuesta por la internacionalización como vía de crecimiento. Esa situación, unida al inicio de una nueva etapa de consolidación del negocio, la han llevado a establecer un plan director a tres años con el que impulsar su transformación digital. En este contexto, SAP S/4HANA ofrece a Neolith la capacidad de estandarizar y automatizar los procesos; la interconexión con programas de terceros; y una gran escalabilidad, al poder implantarse en cualquier país del mundo en el que la compañía opere en un futuro.



INVERTIR EN TECNOLOGÍA PARA CRECER



Para David González Seco, Head of Midmarket and Channels en SAP España, "este es un nuevo ejemplo de cómo las empresas son cada vez más conscientes de que invertir en tecnología, para convertirse en una empresa inteligente, es la mejor vía para lograr el crecimiento". "Las empresas inteligentes son más resilientes, están mejor preparadas para adaptarse a diferentes circunstancias y hacer frente y superar los desafíos que plantea actualmente el mercado. En SAP estamos encantados de apoyarlas en ese proceso y de contribuir a crear un tejido empresarial fuerte en España", ha apostillado.



El despliegue será transversal y abarcará diferentes ámbitos como Finanzas, Distribución, Producción, Cadena de suministro, etc. La compañía espera que le permita acelerar la generación de valor, disponer de mayor visibilidad sobre lo que sucede en el negocio y ganar en agilidad. Además, sobre esa base, Neolith contempla desarrollar nuevos proyectos de transformación digital en un futuro.



Deloitte Consulting es el 'partner' encargado de la consultoría y la implantación, cuya primera fase acaba de arrancar. El proyecto ha sido impulsado por el comité ejecutivo de la compañía, que destaca el alto grado de implicación de los más de 500 empleados de Neolith para lograr que sea un éxito.