Perú recibe el respaldo del FMI en el manejo de los flujos de capital externo

Actualmente, Perú tiene una línea de crédito flexible a dos años del FMI por alrededor de 11.000 millones de dólares para impulsar la confianza en su sistema y proporcionar un seguro contra riesgos. EFE/Sebastiao Moreira/Archivo

Lima, 7 oct (EFE).- Perú recibió el respaldo del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el manejo de los flujos de capitales externos en los últimos 14 años, que le han permitido mantener una estabilidad financiera, con acceso a créditos favorables, y evitar caer en una "burbuja".

Los impactos de los flujos de capitales en Perú han sido relativamente contenidos durante la actual crisis por la pandemia de la COVID-19 y el país ha experimentado "menor presión en los mercados financieros, que otros países latinoamericanos", señaló el estudio "Recomendaciones del FMI sobre flujos de capitales", presentado este miércoles en un seminario virtual.

Esta reacción en la economía peruana se observó en los incrementos más moderados en los rendimientos de los bonos y en las nuevas emisiones de bonos soberanos realizadas en abril pasado, agregó el informe difundido por el Banco Central de Reserva del Perú (BCR).

"Perú provee un ejemplo de buenas políticas, incluyendo las medidas de manejo de los flujos de capital para la región y para el mundo", afirmó Nicoletta Batini, economista senior del FMI en el seminario.

Actualmente, Perú tiene una línea de crédito flexible a dos años del FMI por alrededor de 11.000 millones de dólares para impulsar la confianza en su sistema y proporcionar un seguro contra riesgos.

La nación andina demostró su gestión macroeconómica en dos periodos importantes para los flujos de capital debido al "súper-ciclo de las materias primas" entre 2006 y 2008 y entre 2009 y 2012, señaló el fondo.

"En este contexto, Perú ha encontrado diferentes maneras de mantener su estabilidad financiera y no generar burbujas, mientras continúa mostrando una gran precisión en sus políticas", añadió Batini.

En esos años de incremento de los flujos de capital externo, Perú alcanzó una mejora en los términos de intercambio, el rápido crecimiento del crédito y en el nivel de endeudamiento del sector privado.

El BCR, como ente emisor, combinó instrumentos no convencionales, como encajes diferenciados más altos en dólares que en soles, e intervención en los mercados cambiarios.

"Este marco híbrido tiene como objetivo proporcionar más espacio para que el BCR varíe su tasa de política monetaria y le permiten responder de manera anticíclica a las condiciones internas", explicó la representante del FMI.

Los instrumentos utilizados fueron más útiles que, por ejemplo, restricciones sobre los flujos de capitales, debido a que en Perú el mayor volumen de intermediación financiera ocurre a través del sistema bancario y no a través del mercado de capitales.