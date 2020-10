Perú mantiene tasa en mínimo histórico para impulsar economía

(Bloomberg) -- El banco central de Perú mantuvo los costos de endeudamiento en un mínimo histórico, a fin de sostener una recuperación económica que está perdiendo impulso en medio de una demanda débil y restricciones de actividad para combatir el covid-19.

La junta del banco central, dirigida por el presidente del banco, Julio Velarde, mantuvo la tasa de referencia en 0,25% el miércoles, la más baja de América Latina. La decisión era esperada por los ocho economistas encuestados por Bloomberg.

La recuperación de Perú de una contracción económica mundial en el segundo trimestre se enfrenta a vientos en contra, después de que un aumento en las infecciones por coronavirus en agosto obligara al Gobierno a diluir los planes de reapertura.

Velarde dijo la semana pasada que el banco central pronostica una caída anual de 10,5% en el producto interno bruto del tercer trimestre, una mejora con respecto a la caída de 30% del trimestre anterior, pero peor de lo que esperaba el banco hace tres meses.

Con la tasa de desempleo en un nivel récord, el Gobierno está intensificando el estímulo fiscal, con planes para incentivos de empleo y un programa de 5.000 millones de soles (US$1.400 millones) para ayudar a los prestatarios con dificultades. El banco central continúa proporcionando capital para un programa de garantía de préstamos comerciales de 60.000 millones de soles.

Si bien industrias como el cemento y la electricidad estuvieron cerca de niveles prepandémicos en agosto, según el Gobierno, bares, cines y gimnasios permanecen cerrados, y los centros comerciales y los restaurantes funcionan muy por debajo de su capacidad.

Dado que el covid-19 se ha propagado más lentamente en las últimas semanas, el Gobierno autorizó un reinicio limitado de vuelos internacionales y algunas actividades turísticas este mes.

A pesar de la débil demanda de los consumidores, la inflación ha superado las expectativas de los analistas en todos menos dos de los últimos siete meses. La pandemia ha elevado los costos operativos para las empresas y ha aumentado los costos de los medicamentos, mientras que la caída del sol frente al dólar también ayuda a explicar la persistente tasa de inflación, asegura Luis Eduardo Falen, jefe de investigación de Inteligo SAB en Lima.

Es poco probable que la inflación caiga por debajo del rango objetivo de 1% a 3% del banco central este año, dijo por correo electrónico. El banco central pronostica una inflación anual de 0,8% en diciembre, en comparación con el pronóstico de 1,82% del mes pasado.

