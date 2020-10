Paula Echevarría y Miguel Torres celebran el embarazo de la actriz con una romántica cena

25/09/2020 Paula Echevarría y Miguel Torres han celebrado el embarazo de la actriz con una cena para dos en un exclusivo restaurante EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 7 (CHANCE)



En el mejor momento de sus vidas tras revelar que están esperando un bebé, Paula Echevarría y Miguel Torres han celebrado la noticia por todo lo alto con una romántica cena para dos en uno de los restaurantes más exclusivos de Madrid. Tras varias horas en el interior, la pareja salió con una gran sonrisa en el rostro y cogidos de la mano y es que sin duda alguna están viviendo un momento muy especial.



Presumiendo de espectacular cuerpo e incipiente barriguita de embarazada, Paula confirmó que se encuentra "muy bien" a sus 10 semanas de embarazo y es que a pesar de los rumores de que podrían esperar la llegada de un niño por un descuido del hermano de la actriz en redes sociales, la pareja aún no ha confirmado el sexo del bebé que esperan.



Muy pendiente de las últimas tendencias de moda, la influencer eligió para la ocasión un mini vestido en color negro con detalles en plata y oro que combinó a la perfección con botas altas estilo cowboy. Para resaltar su figura y marcar la parte alta de la tripita, Paula lució un cinturón negro anudado en una lazada a juego con el vestido. Al igual que su chica, Miguel también optó por un look muy elegante con pantalón vaquero, camisa blanca y americana de cuadros.



Aunque la pareja ha intentado llevar la noticia de este nuevo embarazo con la mayor discreción posible, lo cierto es Paula se ha convertido en la celebrity más perseguida desde que hizo público, con una preciosa foto en su cuenta de Instagram, que en los próximos meses dará la bienvenida a su primer hijo en común con Torres. Sin duda, seguiremos paso a paso el avance del sorprendente embarazo de la actriz, que a sus 43 años dará un hermanito a Daniella, fruto de su matrimonio con David Bustamante y del que la asturiana prefiere no hablar.