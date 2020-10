Países Bajos escucha el "dolor" y la "tristeza" provocadas por la pandemia

El primer ministro holandés Mark Rutte (d) en la reunión con varios afectados por la crisis del coronavirus en Bolduque. El Gobierno de los Países Bajos lanza una campaña para pedir "atención mutua" a los más golpeados por la pandemia, instando a los ciudadanos a escuchar "el dolor, la decepción y la incertidumbre de los demás", en uno de los países europeos más afectados por la segunda ola de coronavirus. EFE/Gobierno Países Bajos

La Haya, 6 oct (EFE).- El Gobierno neerlandés lanzó este martes una campaña nacional para pedir "atención mutua" a los más golpeados por la pandemia, instando a los ciudadanos a escuchar la tristeza, "el dolor, la decepción y la incertidumbre de los demás", en uno de los países europeos más afectados por la segunda ola de coronavirus.

El coronavirus exige mucho a todas las sociedades, "poniendo a prueba la paciencia y la capacidad de recuperación mental" de todos, algo en lo que el sentimiento de soledad no ayuda, y eso lo tiene claro el Gobierno neerlandés, que ha aludido desde marzo a la responsabilidad individual, pero también a la unidad nacional y la solidaridad para frenar el virus.

El mensaje tiene muchas razones: gente que ha enfermado o perdido a un familiar, otros que se han quedado sin trabajo, muchos emprendedores han visto fracasar el proyecto de sus sueños, los jóvenes no han podido celebrar su ansiada graduación, se han cancelado bodas y cumpleaños, y los encuentros familiares ya no son lo mismo.

"Se han visto afectadas las cosas que más embellecen la vida. Muchas personas se sienten solas", sentenció hoy el Gobierno de La Haya. "Asegurémonos juntos de que nadie se sienta abandonado", dijo el rey Guillermo Alejandro en marzo a comienzos de la pandemia.

Y ahora es el momento de prestar un hombro, a una distancia de metro y medio, a aquellos a quienes más cuesta sobrellevar a esta crisis, pero "mirando hacia el futuro", por lo que las autoridades locales se preguntan: ¿De qué manera la sociedad puede "prestar atención" al resto en los próximos meses?

Con diferentes actividades locales y regionales en todo el país hasta fin de año, el Ejecutivo ha llamado este 6 de octubre a los holandeses a "reflexionar" sobre las consecuencias sociales y psicológicas que está teniendo la pandemia entre sus vecinos, amigos y conocidos, y les instó a proponer iniciativas para "cuidarse unos a otros" durante la segunda ola.

CONTRA LA SOLEDAD

El pasado mes, la Oficina de Planificación Social y Cultural publicó un informe sobre el bienestar de la población neerlandesa, que mostró que el 15 por ciento de los encuestados se sentían solos y más de la mitad de los mayores de 75 años, más de 700.000 personas mayores, sufren soledad, siendo este el grupo más vulnerable de la pandemia.

Además, el 40 por ciento de los jóvenes de entre 20 y 35 años a veces se sienten solos, un grupo al que no hizo ningún bien la restricción de la libertad social, ni el teletrabajo.

Las iniciativas de esta campaña, apoyadas por el Gobierno, se irán recogiendo en la web aandachtvoorelkaar.nl, donde ya aparecen representaciones teatrales para los más mayores en la provincia de Güeldres; el despliegue de flores en la calle en recuerdo a las víctimas de la Covid-19 en Overijssel; o una presentación "online" sobre cómo consolar a la gente en una vídeollamada en Nimega.

El municipio de Harderwijk está elaborando un libro titulado "la cara del coronavirus", en el que mostrará el impacto del virus en la vida de más de 50 residentes, junto a sus historias y fotos, mientras que la artista local Karin Huijzendveld expondrá este mes 50 retratos de habitantes de la ciudad durante el confinamiento, tanto en interiores como en exteriores.

Pero tampoco hace falta organizar grandes eventos para prestar atención a los que lidian con la soledad. "Piense en una llamada a ese conocido, o una conversación con alguien a una distancia adecuada, o quizás algo de tiempo para un vecino solitario", dijo el alcalde de Gouda, Pieter Verhoeve, instando a "hacer caso a la tristeza" en la sociedad.

"Una pequeña mano amiga puede marcar una gran diferencia", reza la campaña.

El lanzamiento tuvo lugar en la ciudad de Bolduque (Den Bosch), donde el primer ministro Mark Rutte y el ministro de Sanidad, Hugo de Jonge, se reunieron con diez ciudadanos (pacientes, sanitarios, emprendedores y maestros) de Brabante, la región más golpeada por la primera ola, para que les cuenten cómo han vivido los peores meses de la pandemia.

"El coronavirus nos afecta a todos. Estamos pasando por un momento difícil y lo seguirá siendo durante un tiempo. La perseverancia es cada vez más difícil. Por eso es importante que nos cuidemos aún más. Que nos ayudemos unos a otros cuando podamos", instó Rutte.

CENTRO DE SALUD MENTAL

El Instituto de Salud Pública ha lanzado este martes un Centro de Apoyo Mental durante el Coronavirus, un mostrador on line con información sobre cómo lidiar con quienes tienen dolencias psicológicas como resultado de la soledad, la ansiedad por las cuestiones financieras o el miedo al contagio durante la pandemia.

La alcaldesa de Ámsterdam, Femke Halsema, expresó ya su preocupación por el bienestar psicológico y emocional de los vecinos de la capital neerlandesa como resultado del virus, y decidió enviar equipos de prevención psicológica a los diferentes barrios para brindar apoyo psicológico a los residentes y hacer frente a las consecuencias emocionales de la pandemia.

Desde mediados de septiembre, Países Bajos está registrando una de las mayores cifras de nuevos contagios en la Unión Europea, con un total de 27.482 positivos de coronavirus en la última semana, y un récord de 4.548 casos solo en las últimas 24 horas.

Desde el pasado marzo, se confirmaron 145.000 casos de coronavirus con test PCR, y un total de 6.482 muertes oficiales, aunque según los informes de defunción firmados por los médicos, solo entre marzo y junio murieron más de 10.000 personas por los efectos de la Covid-19.

Imane Rachidi