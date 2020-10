Organizaciones tunecinas denuncian iniciativas legislativas "peligrosas"

Cientos de personas se manifiestan en contra de la tortura en las inmediaciones del Ministerio del Interior de la capital tunecina. EFE/Mohamed Messara/Archivo

Túnez, 6 oct (EFE).- La sociedad civil tunecina mostró hoy su preocupación por las iniciativas legislativas "peligrosas" y propuestas "en un tiempo récord" durante este mandato parlamentario que comenzó a finales de año y que amenaza el proceso democrático que lidera el país desde hace una década.

"Los incidentes que amenazan la dignidad, los derechos y libertades se encadenan en un contexto político asfixiante marcado por la ausencia de iniciativas a favor de la construcción del Estado de Derecho y la consolidación de sus instituciones", aseguró en un comunicado de prensa una veintena de organizaciones, entre ellas Abogados Sin Fronteras y la Liga Tunecina de los Derechos Humanos.

Asimismo calificaron de "grave amenaza" la propuesta de ley presentada este lunes ante el Parlamento para reforzar el papel de las fuerzas de seguridad y que, según los activistas, consolidará su impunidad y les eximirá de cualquier responsabilidad penal por el uso de la fuerza letal durante su custodia si se considera que dicha fuerza es "proporcional al peligro".

Una iniciativa, señalaron, que trata de crear un código penal "paralelo" que viola varios principios fundamentales como la igualdad ante la ley o la proporcionalidad entre la gravedad de la falta y la sanción impuesta, lo que podría poner en peligro el equilibrio del sistema jurídico.

Otro de los proyectos de ley que serán discutidos próximamente en el hemiciclo y que preocupan a las organizaciones, es la ley sobre el estado de emergencia, impuesto en noviembre de 2015 tras el atentado yihadista que segó la vida de 12 guardias presidenciales y que se prolonga de manera ininterrumpida desde entonces. Un texto que otorga al Ejecutivo prerrogativas "exorbitantes" que le permiten restringir los derechos individuales sin aprobación judicial previa.

Por otro lado, los firmantes denunciaron las recientes declaraciones del presidente del país, Kais Said, que se mostró a favor de la pena de muerte, vigente en la constitución pero que no se aplica desde 1991, y que contradice los acuerdos internacionales suscritos por Túnez.

Por último, las asociaciones alertaron del retraso de la formación del Tribunal Constitucional, pendiente desde 2015 y considerado la consagración de la transición democrática, que arrancó en 2011 tras la llamada "Revolución de los Jazmines" y que puso fin a dos décadas de dictadura de Zine al Abidine Ben Alí.

Las pasadas elecciones legislativas del mes de octubre dieron como resultado un mosaico parlamentario formado por una veintena de partidos, en su mayoría conservadores, que no han logrado sacar adelante las reformas necesarias para afrontar la crisis económica y social que arrastra el país desde hace una década.