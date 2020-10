Oposición y activistas llaman a desobedecer "leyes mordaza" de sandinistas

El integrante del Consejo Político de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco Félix Maradiaga. EFE/Jorge Torres/Archivo

Managua, 7 oct (EFE).- Opositores y defensores de derechos humanos en Nicaragua llamaron este miércoles a la "desobediencia" frente a dos propuestas de leyes promovidas por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que denominaron "leyes mordaza".

Los opositores compartieron mensajes públicos, piquetes exprés (protestas efímeras) y un "tuitazo" desde las redes sociales para llamar a los nicaragüenses a rebelarse contra las iniciativas de Ley Especial de Ciberdelito y la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que según los diputados sandinistas, quienes forman mayoría en el Parlamento, serán aprobadas a mediados de octubre por orientación del presidente Daniel Ortega.

"Estamos frente a una dictadura y con las dictaduras lo que corresponde es retomar la resistencia ciudadana en unidad. Estas leyes realmente están atacando a cualquier nicaragüense que no piense igual que el régimen Ortega Murillo", dijo a Efe el integrante del Consejo Político de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco Félix Maradiaga.

Las iniciativas legislativas son consideradas "leyes mordazas" porque una castigaría a toda persona o institución que emita por cualquier medio alguna información que el Gobierno considere negativa y otra obligaría a registrarse como "agente extranjero" al que reciba dinero o donaciones del exterior y atente contra la seguridad del Estado, quien además perderá su derecho a participar en políticas internas incluso siendo nicaragüense.

"Hay que romper la censura, desconocer absolutamente ese intento draconiano de registrarse como agente extranjero. En Nicaragua el primer agente extranjero es Daniel Ortega y su familia, quien fue financiado por los soviéticos en los años de 1980, por (el líder libio Muamar el) Gadafi, ha sido financiado por Cuba y por Venezuela", señaló Maradiaga.

De manera simultánea, un grupo de jóvenes de la también opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia realizaron un piquete exprés en el estacionamiento de un edificio céntrico de Managua para demandar la restitución de los derechos humanos y las garantías constitucionales.

PROTESTAS

Durante la manifestación, los jóvenes gritaron consignas como "¡No nos callarán!", "¡Democracia sí, dictadura no!", y "¡Sin libertad no hay democracia!".

También portaron una pancarta con la frase "Fuera Ortega, elecciones libres".

"Estas acciones (son) para mostrar que la resistencia contra la dictadura no se detiene, que el pueblo y la juventud no se resignarán a vivir bajo el totalitarismo, la juventud protesta, la esperanza está intacta", explicó una portavoz de la Alianza Cívica.

Mientras tanto, en las redes sociales la etiqueta #NoNosCallarán fue promovida por organizaciones de la sociedad civil y defensoras de los derechos humanos, que consideran que las "leyes mordazas" cercenarán derechos inalienables, como el de dar o recibir información, el de la presunción, y la defensa.

Periodistas y medios de comunicación locales, familiares de "presos políticos", nicaragüenses en el exilio y ONG, entre otros sectores, se sumaron a la manifestación en redes sociales.

Las propuestas de leyes sandinistas y la reacción de sectores opositores e independientes se dan en el marco de una crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua desde abril de 2018.

Dichas propuestas serán debatidas mañana jueves en el Parlamento Europeo, lo que podría poner en riesgo la permanencia de Nicaragua en el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, según ha advertido el eurodiputado español José Ramón Bauzá.

La crisis nicaragüense ha dejado al menos 328 muertos en 2018, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ONG locales cuentan hasta 684. Ortega admite 200 y dice que se defendía de un intento de golpe de Estado.