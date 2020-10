Navalni reclama sanciones directas contra los próximos a Putin

El opositor ruso Alexei Navalny y su esposa Yulia en una manifestación en Moscú. EFE/EPA/MAXIM SHIPENKOV

Berlín, 7 oct (EFE).- El líder opositor ruso Alexéi Navalni reclama aplicar sanciones directas contra personas que apoyan a Vladímir Putin, a quien atribuye la orden directa de asesinarle mediante envenenamiento.

"Las sanciones contra un país entero no funcionan. Lo más importante es ordenar prohibiciones de viaje contra quienes se benefician del régimen y congelar sus activos. Los oligarcas y altos funcionarios, el círculo más próximo de Putin", afirma en una entrevista que publica este miércoles "Bild".

"Veamos de qué se trata. Matan a personas porque quieren permanecer en el poder. Desfalcan dinero, roban miles de millones y el fin de semana viajan a Berlín o Londres, compran apartamentos caros y se sientan en un café", dice Navalni sobre los que considera deben ser objetivos de las sanciones occidentales.

SANCIONAR A LOS RUSOS QUE CRITICAN A EUROPA PERO VIVEN FUERA DE RUSIA

Y cita a su compatriota Waleri Gergijew, director de la orquesta Filarmónica de Múnich, como ejemplo de las personas que apoyan a Putin pero viven fuera del país: "A esas personas hay que ponerlas bajo presión" para que sepan que "Europa no tolera que digan en Rusia que es un sitio horrible pero viven en Europa".

Las declaraciones de Navalni a "Bild" se conocen un día después de que el Gobierno alemán instara de nuevo a Rusia a que aclare lo sucedido al líder opositor ruso después de que la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) confirmara que detectó en muestras biomédicas suyas restos del agente nervioso de la familia "Novichok".

Navalni se sintió mal a bordo de un avión que regresaba a Moscú desde Tomsk (Siberia) el pasado 22 de agosto, lo que obligó a realizar un aterrizaje de emergencia en Omsk, donde el opositor ruso fue ingresado en coma antes de ser trasladado a un hospital de Berlín, donde logró recuperarse en las últimas semanas.

En la entrevista publicada este miércoles Navalni se dice seguro de vencer en unas elecciones "justas en Rusia "si se celebraran mañana", pero afirma que Putin "está loco por el dinero y el poder. Hará cualquier cosa para mantenerse en el poder. Cualquier cosa ".

Navalni asegura que el Kremlin "está aterrorizado porque nuestra estrategia está funcionando y los índices de popularidad de Putin y su partido 'Rusia Unida' están cayendo. Y no tienen idea de qué hacer al respecto".

EL OBJETIVO DEL KREMLIN ES INTIMIDAR A LOS RUSOS

Y en cuanto a los motivos para intentar asesinarle, agrega: "Quizás su principal objetivo no era asesinarme, sino intimidar a la gente en toda Rusia. Las muertes repentinas y misteriosas intimidan mucho y la gente lo teme. Intimida mucho más que dispararle a alguien".

Durante su tratamiento de 32 días en el hospital berlinés de la Charité Navalni recibió la visita de la canciller alemana, Angela Merkel, quien a principios de septiembre fue explícita al advertir a Moscú de que el envenenamiento de Navalni tendría una "reacción adecuada" por parte de la Unión Europea y de la OTAN.

Este miércoles comienza por otro lado en la capital alemana el proceso contra el presunto asesino en Berlín en 2019 de un ciudadano georgiano, una acción de la que se sospecha pudo ser ordenada desde Moscú y que ya enturbió las relaciones entre Alemania y Rusia antes del caso Navalni.

En la entrevista de "Bild" Navalni alude además al excanciller alemán Gerhard Schröder, quien consideró que la vinculación entre el Kremlin y el envenenamiento de Navalni no se sostiene en hechos comprobados, y le califica de "chico de los recados de Putin".

Asegura no tener puebas de que el excanciller, bajo cuyo mandato se fraguó el proyecto de gasoducto Nordstream 2 y que en los últimos años ha sido asesor de sucesivos proyectos energéticos germano-rusos, haya recibido un "maletín lleno de dinero", pero agrega: "No tengo ninguna duda de que Schröder recibirá pagos encubiertos ".