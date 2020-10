Marini en busca del refrendo

El piloto italiano del equipoSky Racing Team VR46 Luca Marini. EFE/Alejandro García/Archivo

Madrid, 7 oct (EFE).- El italiano Luca Marini (Kalex) tendrá en el Gran Premio de Francia de Moto2 que este fin de semana se disputa en el circuito de Le Mans el gran objetivo de buscar el refrendo y la consolidación de su privilegiada posición en la clasificación provisional del mundial.

Marini cuenta con veinte puntos de ventaja sobre su compatriota Enea "La Bestia" Bastianini (Kalex) y 36 puntos respecto a su propio compañero de equipo, el también italiano Marco Bezzecchi (Kalex), que por ahora son sus rivales más directos.

El británico Sam Lowes (Estrella Galicia 0'0 Kalex), cuarto en la tabla, está ya a 47 puntos, pero con la moral muy alta tras pisar el podio en las dos últimas carreras disputadas hasta la fecha, después de dos "errores" consecutivos y la consiguiente sanción, que le hicieron ceder un terreno importantísimo a sus rivales que ahora le será muy complicado recuperar.

Tras Sam Lowes se encuentra el español Jorge Martín (Kalex), que notó la "falta de competición en Cataluña, en su regreso tras tener que cumplir con una obligatoria cuarentena de dos semanas -dos grandes premios- después de dar positivo por la Covid-19.

Martín estaba entre los aspirantes al título pero sus cuatro ceros, dos de ellos por la citada ausencia, le han dejado literalmente fuera de la lucha por el título mundial de la categoría intermedia, aunque no por ello no dejará de aspirar a intentar conseguir el mayor número posible de victorias en lo que resta de la temporada para que se puedan sumar a la ya conseguida en Austria.

El también español Arón Canet (Speed Up), el mejor debutante de la categoría, junto al japonés Tetsuta Nagashima (Kalex) son otros de los aspirantes, cuando menos, al podio, con un rendimiento irregular para ambos a lo largo de la temporada aunque en el caso del nipón comenzó la misma ganando en Catar.

Jorge Navarro (Speed Up) y Augusto Fernández (Estrella Galicia 0'0 Kalex), entre los españoles, son otros de los pilotos que han conseguido destacar en algún momento pero a los que les falta la consolidación de su rendimiento con un buen resultado, un podio que el del equipo cervecero ya consiguió en Le Mans el pasado año.

El japonés Ai Ogura (Honda) y el español Albert Arenas (KTM), librarán una nueva batalla por el liderato en la provisional del mundial de Moto3, si bien por detrás se les están acercando el británico John McPhee (Honda) y los italianos Tony Arbolino (Honda) y Celestino Vietti (KTM).

Como siempre, la categoría de Moto3 será la más abierta y disputada de todas las que conforman el programa de competición y más en un trazado como el francés, en el que los rebufos serán el "arma" determinante para luchar por el triunfo, que paradójicamente han conseguido en lo que va de temporada hasta siete pilotos, pero ninguno de ellos es el japonés Ogura.

El piloto nipón es líder merced a su gran regularidad pues sin hacer ruido y salvo por el fallo en la carrera de Andalucía, ha conseguido puntuar en el resto de carreras y siempre entre los mejores menos, precisamente, en la última prueba de Cataluña, en la que hubo de conformarse con la undécima posición, mientras una caída dejaba al anterior líder, Albert Arenas, a cero en su casillero.

Así, a los ya citados, en la pelea por la victoria habría que citar también al japonés Tatsuki Suzuki (Honda), que debiera estar más recuperado de su lesión y que le impidió estar en Cataluña, los italianos Dennis Foggia (KTM), Romano Fenati (Husqvarna), Andrea Migno (KTM) o Niccolo Antonelli (Honda), o los españoles Jaume Masiá (Honda), Raúl Fernández (KTM) O Jeremy Alcoba (Honda) y al hispano argentino Gabriel Rodrigo (Honda), siempre en el grupo de cabeza, si bien a casi todos les falta la "puntilla" del triunfo.

Juan Antonio Lladós