Maduro recibe al nuevo embajador de Suiza como un reconocimiento a su Gobierno

Fotografía cedida este martes por la oficina de Prensa del Palacio de Miraflores en la que se registró al presidente Nicolás Maduro, al recibir al nuevo embajador de Suiza en Venezuela, Jürg Sprecher (d), en Caracas (Venezuela). EFE/Prensa Miraflores

Caracas, 6 oct (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió este martes las cartas credenciales de Jürg Sprecher, nuevo embajador de Suiza, y ponderó este acto como un reconocimiento de ese país a su Gobierno, cuya legitimidad es cuestionada por buena parte de Europa.

"El Gobierno de la Confederación Suiza ratificó este martes su reconocimiento a la gestión del presidente Nicolás Maduro en Venezuela, con el envío de su nuevo embajador", dice una nota del Ministerio de Comunicación de Venezuela.

El diplomático suizo llegó al palacio presidencial de Miraflores, donde fue recibido por el canciller venezolano, Jorge Arreaza, y posteriormente entregó sus credenciales a Maduro, todo en un acto que fue transmitido por la televisión estatal.

Sprecher sustituye a Didier Chassot, quien estuvo en el cargo desde mayo de 2019.

Con este hecho, prosigue la nota, Suiza "ratifica y legitima el mandato liderado por Nicolás Maduro, único acreditado y con la potestad de dirigir actividades de este estilo, por su investidura presidencial".

Suiza "se deslastra de cualquier ánimo o intención de desconocer a Nicolás Maduro como jefe de Estado y de Gobierno", reitera el comunicado.

Maduro se refirió a este hecho a través de Twitter, donde compartió imágenes del encuentro, donde comentó que este acto reafirma "un profundo mensaje de respeto recíproco y de cooperación".

RECONOCIMIENTO A GUAIDÓ

El comunicado del Gobierno dice que Suiza "se erigió como una de las primeras (naciones) en reconocer" al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, luego de que este reclamara el mando del Ejecutivo en enero de 2019 invocando unos artículos constitucionales.

"La tarea de alimentar las buenas relaciones y demostrar que no hay visos desestabilizadores contra Venezuela, las tiene por delante Suiza", reza la nota.

La llamada revolución bolivariana recuerda además que Suiza impuso una serie de sanciones contra Venezuela que entraron en vigor en marzo de 2018 y que incluyen "un embargo sobre los bienes de equipamiento militar, así como sanciones financieras y restricciones de desplazamientos" a altos funcionarios del Ejecutivo.

"EMBAJADORES" DE GUAIDÓ

Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por unos 50 países, designó en 2019 a María Alejandra Aristeguieta como su "embajadora" ante Suiza, un nombramiento que se mantuvo hasta marzo de este año, cuando la diplomática presentó su renuncia.

Ese nombramiento formaba parte de los más de 30 que ya ha hecho Guaidó que incluye representantes en otros países europeos como España, Alemania, Francia, Portugal, Malta, Suecia, Austria, Dinamarca, Bélgica, Luxemburgo, Rumania y Holanda.

Aunque el opositor se refiere a estos representantes como "embajadores", ninguno de ellos cuenta con atribuciones diplomáticas ni capacidad para realizar gestiones requeridas por venezolanos en el extranjero más que la admisión de entrada a naciones amigas con pasaporte vencido por un período limitado.

Al respecto, la analista política Giovanna de Michele dijo recientemente a Efe que Guaidó generó "muchas espectativas en el exterior que no logró materializar".

"Un embajador y un cónsul, por ejemplo, tienen como tarea fundamental velar por los intereses y las necesidades de los extranjeros connacionales suyos en el exterior y eso no han podido hacerlo los representantes de Juan Guaidó. Por ejemplo, no han podido renovar pasaportes a quienes tienen pasaportes vencidos", entre otros trámites, explicó.

Suiza mantiene el reconocimiento a Guaidó como jefe del Parlamento mientras continúa las relaciones diplomáticas con el Ejecutivo de Maduro.