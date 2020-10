Lundin hace nueva oferta salarial para evitar huelga en Chile

(Bloomberg) -- Para los mercados globales de cobre, las últimas noticias laborales provenientes de Chile, el principal productor del metal, son levemente bajistas.

Los trabajadores de la mina Candelaria de Lundin Mining Corp. en Chile comenzaron a votar el miércoles sobre una nueva oferta salarial. Los 350 miembros del sindicato de la mina votarán hasta el jueves, después de que la gerencia entregara la propuesta el último día de un período de mediación de cinco días.

La votación abre la puerta a un trato que evitaría una huelga. No obstante, el sindicato no fue exactamente optimista en la forma en que enmarcó la oferta, diciendo en una notificación a los miembros que estaba legalmente obligado a presentarla. Si los trabajadores la rechazan, podrían iniciar una huelga o ambas partes podrían acordar extender la mediación.

Candelaria también participa en negociaciones colectivas con un segundo sindicato, cuyos 548 miembros rechazaron la oferta salarial final de la empresa en las votaciones del domingo y el lunes. Candelaria no ha indicado si solicitará mediación con el segundo sindicato.

Un proceso similar está en marcha en Escondida, la mina de cobre más grande del mundo, donde un sindicato de supervisores está en medio de una mediación con la operación propiedad de BHP Group. Es posible que se inicie una huelga allí el jueves, aunque ambas partes también podrían acordar una extensión de las conversaciones por otros cinco días.

Si bien es poco probable que un paro de los supervisores paralice a Escondida, podría desacelerar sus tasas de producción. Eso daría más soporte a los precios que oscilaron fuertemente esta semana, aunque que todavía presentan un alza cercana a 40% frente a un mínimo de marzo. Por el contrario, los acuerdos de última hora, que suelen ocurrir en Chile, ejercerían cierta presión a la baja sobre los precios.

Escondida produjo 1,19 millones de toneladas de cobre el año pasado, mientras que Candelaria produjo 111,400 toneladas, según datos del Gobierno chileno. Este trimestre, minas con una producción anual conjunta de 2,8 millones de toneladas tienen negociaciones laborales que deben resolverse, según analistas de UBS Group AG.

