López Obrador marca una hoja de ruta tras la supresión de los fideicomisos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habla durante su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). EFE/ Jorge Núñez/Archivo

México, 7 oct (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, explicó este miércoles los pasos que siguen a la supresión en lo general de un centenar fideicomisos aprobada por la Cámara de Diputados para no dejar sin apoyos a los beneficiarios de esos fondos.

"Primero: no va a faltar recurso. Segundo: no se van a hacer despidos. Tercero: se va a actuar pronto. Y cuarto: vamos a ahorrar", indicó el mandatario en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

López Obrador aseguró que mientras los diputados acaban de definir qué fideicomisos se suprimen y qué fideicomisos se mantienen y el texto llega al Senado, una discusión que este martes se suspendió por un tumulto en la Cámara, va a nombrar a ocho responsables que estudien cómo repartir los recursos de forma directa entre los beneficiarios que lo justifiquen.

"Ojalá aprueben que se terminen estos fideicomisos, estos fondos fraudulentos de manejo totalmente opaco, oscuro, de los fondos", dijo, aunque mantuvo que creadores, científicos, deportistas y otros beneficiarios que "realmente lo justifican, realmente lo merecen" no deben preocuparse por sus apoyos.

Algunos de los responsables de crear un sistema para canalizar de manera directa los recursos serán la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla; el director de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC), Rodolfo González; y en el apartado deportivo, Antonio Álvarez Lima.

"Van a hacer el trabajo de evaluación, un diagnóstico, para ver quién es quién en los fideicomisos y cómo se va a atender a los que están recibiendo los beneficios", explicó el mandatario tras asegurar que su actuación será rápida para no dejar a los beneficiarios descubiertos.

López Obrador insistió en que los fideicomisos son "fondos fraudulentos de manejo totalmente opaco, oscuro" para justificar su supresión, que él mismo impulsó para centralizar y gestionar los apoyos de manera directa.

Además, el mandatario se refirió a la posible desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) el mismo día de la llegada del huracán Delta al sureste mexicano.

"Hay elementos suficientes para sostener que era una especie de caja chica, bueno ni tan chica, para funcionarios que aprovechando que había una emergencia compraban de todo sin licitar", sostuvo.

"Hay gente que vivía de venderle a Gobernación, de venderle al Fonden, que hacían jugosos negocios. Eso no tiene nada que ver con el hecho que nosotros tenemos que apoyar a damnificados", finalizó.

La Cámara de Diputados seguirá debatiendo este miércoles qué fideicomisos de los 109 propuestos en el dictamen inicial, por un valor de 68.000 millones de pesos (unos 3.200 millones de dólares), se suprimirán o se mantendrán.