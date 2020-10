Lara Álvarez confirma que está enamorada de Adrián Torres

06/10/2020 Pese a no querer hablar de su vida privada, la asturiana no puede ocultar que está viviendo un gran momento y no oculta su relación con Adrián Torres. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Lara Álvarez ha empezado el otoño con fuerza. Y es que después de vivir uno de sus veranos más especiales recorriendo España y Portugal con su nuevo amor, el artista Adrián Torres, la asturiana ha presentado, radiante, su primer perfume, "Wild Soul". La presentadora de Supervivientes, tan cercana y amable como siempre, nos ha concedido una entrevista en la que, a pesar de no querer hablar de su vida privada, no puede evitar confesar que está de nuevo enamorada.



- CHANCE: Me imagino que feliz.



- LARA: Súper ilusionada, imagínate, muchos meses de trabajo e ilusión, ha sido una experiencia única. Llevamos mucho tiempo trabajando en esto, es el típico sueño que tienes en el aire y al final gracias al equipo de Equivalenza lo hemos conseguido.



- CH: Te define perfectamente.



- LARA: "Wild Soul" es lo que intento trasmitir con el perfume, ese alma salvaje, esa sensación de libertad, optimismo, que nada te frene, que creas en ti misma, en tu potencial, las trabas muchas veces las ponemos nosotros, el trabajo hacia adentro, esta introspección, ese permanente deseo de evolucionar, no conocer los límites en ti es fundamental para saber hacia dónde va dirigido el mensaje de esta esencia.



- CH: Qué más proyectos tienes.



- LARA: De momento este era el proyecto más reciente, que más ilusión me hacía, que más tiempo estábamos esperando, hemos volcado toda la ilusión y toda la energía en ello y por fin está. Ahora mismo proyectos que os pueda contar no, por parte de Mediaset tengo que ser una tumba. Tiene que ser la cadena quién lo comunique. Siempre me siento querida en mi casa, aunque no estés viendo proyectos siempre se piensa en las caras de la casa, Mediaset sabe qué potencial sacar de cada uno de nosotros y eso lo desarrolla muy bien.



- CH: Has vivido unas vacaciones maravillosas. En qué momento estás.



- LARA: Estoy viviendo, disfrutando más que nunca en mi vida, estoy viviendo, estoy siendo un 'wild soul', es el momento, he roto con todo y estoy en mi propia esencia que es algo que ya hacía falta con 34 años. Así estoy tomándome la vida, nunca es tarde, en el momento en el que te reconoces y contectas contigo no hay marcha atrás. Llegas a un estado que dices de ahí no me muevo, solo va a más.



- CH: ¿Cuándo te vamos a ver enamorada?



- LARA: Al final algo bonito que está pasando, ya lo habéis visto, es que una imagen vale más que mil palabras, yo no quiero hablar, no hay mejor manera de mostrar las cosas que haciéndolas y viviéndolas y disfrutando. Esa es mi manera más honesta de poder expresarte en qué momento estoy de mi vida.



- CH: Nos ha encantado tu chico, esperamos que todo vaya bien.



- LARA: Te lo agradezco muchísimo. Sabes que lo intentas pero no me voy a poner a hablar de mi vida. Tú lo sabes.