La pandemia en Italia retratada por los fotógrafos extranjeros en 70 imágenes

Roma, 7 oct (EFE).- Desde el confinamiento de marzo hasta las primeras señales de reapertura, la pandemia del coronavirus en Italia es retratada a través de un recorrido de unas 70 imágenes de fotógrafos de prensa extranjeros, en una inédita muestra que se inaugura mañana en los Museos Capitolinos de Roma.

La exposición "Lockdown Italia" (Confinamiento Italia), comisariada por la Asociación de la Prensa Extranjera en Italia, refleja la Italia confinada a causa de la pandemia que asoló al país antes que a cualquier otro en Europa, y podrá visitarse hasta el 1 de noviembre.

La muestra "ofrece un viaje fotográfico de fuerte impacto emocional relacionado con los meses del encierro", dijo la alcaldesa de Roma, Virginia Raggi en la conferencia de prensa de presentación.

"Las fotos, además de documentar una página de nuestra historia a través del poder comunicativo inmediato de las imágenes, serán una valiosa contribución para salvaguardar la memoria de una tragedia que trastornó nuestra existencia", añadió Raggi, que participó por videoconferencia al estar en cuarentena debido a que ha estado en contacto con varios casos positivos al coronavirus en la Alcaldía.

Según la presidenta de la Asociación de la Prensa Extranjera y corresponsal de la agencia AP, Trisha Thomas, "estas imágenes atestiguan y rinden homenaje a un país que con su esfuerzo ha dado ejemplo al resto del mundo".

En 70 fotografías la exposición recoge experiencias diversas ante una situación en la que "todo era nuevo, no visto", como dijo Alberto Pizzoli, de la agencia AFP, uno de los 30 fotógrafos cuya obra se muestra en los Museos Capitolinos.

"No sé a quién he fotografiado", explicó Pizzoli sobre esta situación completamente nueva donde muchos de los protagonistas de sus fotografías estaban completamente cubiertos por el equipo de protección individual (EPI).

Una plaza del Duomo en Milán completamente vacía mientras se llevan a cabo las labores de limpieza contra el virus, vecinos cambiando la playa por la terraza de su casa para tomar el sol o el papa Francisco en una plaza de San Pedro desierta son algunas de las imágenes que permiten al visitante conocer la Italia confinada que había más allá de su rellano.

Para Paolo Santalucia, otro de los fotógrafos expuestos y que estuvo en el pueblo lombardo de Codogno, la zona 0 del virus en el país, el confinamiento era un "territorio inexplorado", donde se daban imágenes tan inusuales como la de delfines nadando cerca de la costa de Fiumicino.

Un fotógrafo siempre busca un sujeto en sus imágenes, pero en esta exposición ese sujeto está omitido, es invisible: es un virus. El espectador solo lo podrá ver a través de "sus consecuencias" capturadas con una cámara, explicó por su parte el fotógrafo británico Chris Warde-Jones.

La exposición fue visitada la semana pasada por el jefe del Gobierno, Giuseppe Conte, en la sede de la Asociación de la Prensa Extranjera en Italia, donde elogió el trabajo de los fotógrafos de prensa como testigos de esta pandemia, sin la asistencia de público por las medidas de seguridad contra el covid.

También ahora en los Museos Capitolinos los visitantes tendrán que guardar las medidas de seguridad para evitar contagios, entrando en grupos reducidos y siempre con el uso obligatorio de mascarillas.