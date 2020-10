26/09/2013 Kenia.- Declarados culpables dos hombres por conspiración en el atentado contra el centro comercial Westgate de Nairobi. Un tribunal de Kenia ha declarado culpables este miércoles a dos hombres por conspiración terrorista en relación con su ayuda a los yihadistas del grupo somalí Al Shabaab que atentaron en 2013 contra el centro comercial Westgate de la capital, Nairobi, ataque que se saldó con 67 muertos. POLITICA AFRICA KENIA INTERNACIONAL 2013 KENYAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / HANDOUT



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



Un tribunal de Kenia ha declarado culpables este miércoles a dos hombres por conspiración terrorista en relación con su ayuda a los yihadistas del grupo somalí Al Shabaab que atentaron en 2013 contra el centro comercial Westgate de la capital, Nairobi, ataque que se saldó con 67 muertos.



El tribunal, que ha aplazado el fallo en cinco ocasiones --incluidas dos durante esta semana-- ha determinado que Mohammed Ahmed Abdi y Hussein Hassan Mustafa son culpables de los cargos que pesan contra ellos, mientras que el tercer imputado, Liban Abdullahi Omar, ha sido absuelto por falta de pruebas.



Omar era hermano de uno de los terroristas que perpetraron el atentado, si bien el juez Francis Andayi ha señalado que sus conversaciones con él no demuestran que conspirara en el ataque, según ha recogido el diario keniano 'The Star'.



La defensa ha sostenido tras el fallo que Omar es un refugiado y que debe devolvérsele su documentación para ser entregado al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).



En enero de 2019 fue absuelto el cuarto acusado en el proceso, Adan Dheq, quien apareció en varias cámaras de vigilancia de un banco supuestamente realizando un pago por el coche utilizado en el ataque contra el lugar. Sin embargo, Andayi falló que no estuvo involucrado en el atentado.



Milicianos de Al Shabaab asaltaron el centro comercial el 21 de septiembre de 2013 y se atrincheraron dentro en una acción reivindicada como una represalia por las operaciones militares kenianas contra el grupo en el marco de la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM).



Al Shabaab ha perpetrado numerosos atentados en Kenia y contra militares kenianos en el país en respuesta a su envío de tropas a Somalia, donde son parte de una fuerza de paz de 22.000 efectivos que tiene como principal objetivo garantizar la seguridad de un país.