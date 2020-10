Kashkari de la Fed ve una recesión "mucho peor" sin más ayuda fiscal

7 oct (Reuters) - El jefe de la Reserva Federal de Mineápolis, Neel Kashkari, se unió el miércoles a otras autoridades del banco central para pedir más ayuda fiscal, horas después de que el presidente Donald Trump bloqueó cualquier paquete de alivio hasta después de las elecciones y que luego cambiara parcialmente el tono para decir que respaldaría ciertos fondos focalizados.

"Hay enormes consecuencias" por no entregar alivio fiscal, aseguró Kashkari a CNBC. "Si no respaldamos a las personas que han perdido sus empleos, entonces no pueden pagar sus cuentas y luego se propaga por la economía y la recesión es mucho peor de lo que tiene que ser".

Los republicanos se han resistido al nuevo gasto, temiendo que entregar ayuda extra a los desempleados podría evitar que vuelvan a buscar trabajar, o que la creciente deuda pueda provocar problemas al gobierno en el futuro.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, minimizó el martes esas preocupaciones y dijo que si bien era importante para Estados Unidos abordar su "insostenible" senda fiscal, el momento de hacerlo no es durante una pandemia y una recesión.

El miércoles Kashkari lo repitió una vez más, pidiendo ayuda focalizada a los desempleados, las pequeñas empresas y los gobiernos estatales y locales. La presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, también solicitó más alivio en una entrevista el martes por la noche. (Reporte de Ann Saphir, Editado en Español por Manuel Farías)