Juez decidirá si se extiende registro de votantes en Florida tras colapso

El gobernador de Florida, Ron DeSantis. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/Archivo

Miami, 7 oct (EFE).- Un juez federal analiza la demanda presentada por varios grupos de votantes de Florida que piden extender la inscripción de votantes para la elecciones presidenciales de noviembre próximo tras el fallo de la plataforma de internet que afectó el lunes el sistema electoral, cuando vencía el plazo de registro.

El juez Mark Walker pidió al gobierno de Ron DeSantis, que amplió la inscripción solo hasta ayer martes, un cálculo de cómo estaba el registro de votantes el lunes antes de que se saturara para tomar una decisión mañana jueves.

La demanda contra DeSantis, presentada por Dream Defenders, New Florida Majority, Florida Immigrant Coalition, entre otras organizaciones, alega que la extensión hecha por el republicano no fue suficiente.

Trece congresistas demócrata de EE.UU. urgieron al gobernador de Florida, Ron DeSantis, extender el plazo hasta la medianoche de hoy miércoles.

"Después de problemas técnicos desenfrenados con el sitio de registro de votantes de Florida, mis colegas y yo estamos llamando al gobernador DeSantis a extender el plazo de inscripción", manifestó la congresista Debbie Musarserll-Powell.

La congresista, una de las firmantes de una carta enviada al gobernador republicano, instó a una revisión independiente "para garantizar que este problema no vuelva a ocurrir".

La carta recordó a DeSantis que la tarde del lunes "muchas" personas que intentaron registrarse no lo pudieron hacer.

Los congresistas, entre ellos Val Demings, Darren Soto, Donna Shalala, Frederica Wilson y Lois Frankel, todos de distritos de Florida, señalaron que el tiempo que ofreció es "inadecuado" e insuficiente.

Agregaron que se necesita una significativa ampliación teniendo además en cuenta que la gente en medio de la pandemia se vale principalmente de las herramientas por internet.

DeSantis extendió el registro de votantes hasta las 19.00 hora local de este martes tras el colapso que sufrió la web oficial el último día de registro para las presidenciales en las que el presidente Donad Trump se enfrentará al demócrata Joe Biden.

La secretaria de Estado, Laurel Lee confirmó que "algunos usuarios experimentaron retrasos al intentar registrarse", aparentemente a causa de un "gran volumen" de intentos que habrían colapsado la web oficial y a pocas horas antes de que cierre el plazo para el registro de votantes en Florida, un estado clave en las elecciones del 3 de noviembre.

El incidente motivó que decenas de organizaciones civiles exigieran que el plazo se extienda dos días, es decir hasta la medianoche del miércoles 7, en vista de los múltiples problemas que sufrió el sistema en línea del registro de votantes.

Organizaciones civiles y sindicatos como la filial en Florida de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Florida AFL-CIO y SEIU Florida, señalaron que para que los votantes no resulten privados de sus derechos las autoridades deben incluso mantener abierta hasta la medianoche del miércoles la línea de asistencia técnica para votantes, y que cuente con operadores en inglés y el español.

Según los últimos datos oficiales disponibles, hasta agosto pasado había 14 millones de votantes registrados en Florida, 5,2 millones de ellos demócratas, 5 millones republicanos y 3,6 millones independientes.