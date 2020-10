José Ortega Cano nos da la última hora del estado de salud del hermano de Ana María Aldón tras sufrir un ictus

09/02/2020 José Ortega Cano, muy discreto, ha evitado pronunciarse sobre las millonarias deudas económicas que tienen Rocío Carrasco y Fidel Albiac EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 7 (CHANCE)



Hace tan sólo dos días Ana María Aldón confesaba, destrozada en su cuenta de Instagram, que uno de sus hermanos había sufrido un ictus y que ponía rumbo a su Sanlúcar natal para estar al lado de su familia en estos duros momentos. Ortega Cano, por su parte, se ha quedado en la capital cuidando del hijo que tienen en común, José María, y nos da la última hora sobre el estado de salud de su cuñado.



El diestro, tranquilo, asegura que el hermano de Ana María está "bien" y estable, aunque admite que ha sido un gran susto para todos.



Parco en palabras, y manteniéndose al margen de la polémica, Ortega Cano prefiere sin embargo no pronunciarse acerca de las nuevas declaraciones de Amador Mohedano atacando a Rocío Carrasco: "No le puedo decir". En la línea de discreción que está siguiendo últimamente, el extorero da la callada por respuesta a las preguntas relacionadas con los problemas económicos que tienen Rociíto y Fidel Albiac.



Sin ganas de hablar, Ortega también guarda silencio cuando le preguntamos por el mensaje que supuestamente la hija de Rocío Jurado mandó a Gloria Camila y evita comentar si ésta podría llegar a demandar a Marisa Martín Blázquez - periodista que dio la exclusiva - si no se retracta ante la falsedad de dicho mensaje. Ante nuestra insistencia, el marido de Ana María Aldón decide irse por peteneras, contestando que "hace mucho frío" a las últimas polémicas protagonizadas por su familia.