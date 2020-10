Jorge Javier Vázquez: "Carmen Borrego se ha cargado la última etapa profesional de su madre"

07/10/2020 JORGE JAVIER VÁZQUEZ EN 'SÁLVAME DIARIO' EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TELECINCO



MADRID, 7 (CHANCE)



Jorge Javier Vázquez abrió ayer la boca para pronunciarse sobre la entrevista tan polémica que tuvo con María Teresa Campos y parece que está dispuesto a no cerrarla hasta que no se quede a gusto de todo lo que siente desde el fatídico sábado. En esta ocasión, además de seguir hablando sobre la actitud que tuvo la que fuera la reina de las mañanas el fin de semana.



En este caso, Jorge Javier Vázquez lo ha tenido claro y le ha enviado un mensaje directo a Carmen Borrego y ¡atención! porque el presentador ha dicho lo que muchos piensan y pocos dicen:



"No estás preparada para jugar esta liga, puedes jugar, pero no estás preparada. Una tiene que estar muy segura de lo que hace porque luego pasa lo que pasa. Si tu madre se lleva sofocones, no es culpa de Jorge Javier Vázquez, porque habéis sido vosotras, fundamentalmente tú, la que pasito a pasito la habéis colocado en un sitio en el María Teresa Campos no merece estar"



Ha vuelto a dejar claro que no entiende por qué María Teresa Campos tuvo esa actitud con él si fue ella la que insistió para ir al programa: "No entiendo como Teresa Campos quiera reivindicar su legado televisivo intentando hundir mi carrera profesional, es que esto no te da licencia para que machacaras y humillaras la mía, que además somos colega, es que hablamos continuamente".



Y lo que sí que ha querido dejar claro el presentador es que no la excusa la edad, ya que: "Teresa Campos no es la abuelita de la paz" y el también merece un respeto como persona y como profesional. Jorge ha querido recordar por qué se reconcilió con Teresa la última vez que discutieron cuando ella iba como defensora de la audiencia y ha explicado que fue porque: "Llegaba la cena de Navidad de Telecinco, pensé que iba a ser un palo para los dos, la llamé y lo arreglamos".