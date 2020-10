Industria argentina cae 7,1% interanual en agosto en pandemia

La producción industrial argentina cayó 7,1% en agosto en comparación con igual mes del año pasado, y acumuló desde enero un derrumbe de 12,5% en relación al mismo período de 2019, informó este miércoles el instituto de estadísticas Indec.

La industria, que empezaba a mostrar signos de recuperación desde mayo con aumentos de actividad en las comparaciones mensuales, volvió a registrar en agosto una variación negativa de 0,9% respecto de julio.

En recesión desde 2018, la economía argentina se vio particularmente golpeada por la pandemia del coronavirus en un país en confinamiento desde el 20 de marzo. En las últimas semanas, las medidas se fueron morigerando de acuerdo a la situación epidémica de cada distrito.

"Según un relevamiento especial realizado durante la emergencia sanitaria, 54,1% de los locales manufactureros operó con normalidad en agosto, mientras que 45,9% operó parcialmente o no tuvo actividad productiva", explicó el Indec en un comunicado.

Aclaró que entre los locales manufactureros que no pudieron tener una actividad normal "51,5% declaró que la principal causa fue que no pudo contar con el personal necesario por el aislamiento y 25,3% que la principal causa fue que no tuvo pedidos".

Argentina registra unos 825.000 casos de covid-19, con cerca de 22.000 fallecidos y 660.000 recuperados.

En agosto, 12 de los 16 sectores analizados mostraron caídas en relación a igual mes del año pasado.

Las bajas interanuales más importantes fueron las equipos de transportes (-42,5%); prendas de vestir, cuero y calzado (-30,7%); equipos, aparatos e instrumentos (-29,3%); industrias metálicas básicas (-25,2%); productos textiles (-19,4%) y vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes (-17%).

Los sectores que registraron alzas fueron sustancias y productos químicos (+10,4%); muebles y colchones (+10,2%); maquinaria y equipo (+5,2%) y productos de tabaco (+8%).

Más allá de la baja interanual, la industria automotriz, mayor impulsora del sector manufacturero, viene dando señales de recuperación, de acuerdo a la Asociación de Fábrica de Automotores (Adefa).

En su informe mensual, Adefa reportó que con 32.149 unidades fabricadas, la producción automotriz registró en septiembre un ascenso de 24,4% en relación a agosto y un alza de 16,1% comparado con el mismo mes de 2019.

En el acumulado entre enero y septiembre, el sector automotor disminuyó 31,3% en relación a igual período del año pasado.

