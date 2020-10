Gwyneth Paltrow persigue la felicidad a través de la belleza

Imagen de Gwyneth Paltrow cedida por Merz Aesthetics. EFE

Madrid, 7 oct (EFE).- La actriz Gwyneth Paltrow sorprendía, hace tan solo unos días, mostrando su cuerpo desnudo en el jardín, una imagen con la que celebró su 48 cumpleaños y que ahora cobra más sentido al desvelar que para ella "la belleza profundiza en la búsqueda de la felicidad".

Paltrow ha declarado que busca en la belleza "profundizar en la felicidad en lugar de tratar de perseguir la juventud", tras dar a conocer que será embajadora de los tratamientos de belleza de una compañía internacional, con más de cien años de historia.

La protagonista de "Iron Man" y "Shakespeare in Love" ha pasado a ser imagen de la empresa alemana de medicina estética Merz Aesthetics con el objetivo de apoyar a las mujeres que eligen utilizar tratamientos para mejorar su aspecto y sentirse seguras a la hora de tomar decisiones que "les hagan sentir bien y hermosas", ha dicho la firma en una nota.

El cirujano plástico, Moisés Martín Anaya advierte de que muchas de las intervenciones para mejorar el físico, tanto en hombres como en mujeres, tienen que ver con sentirse seguros ante una entrevista de trabajo.

Paltrow está volcada en el mundo de la belleza no solo desde su portal de bienestar "Goop", desde el que recomienda, por ejemplo, cómo mejorar el estado de la piel, si no también a través de la defensa de una alimentación sana que repercute en un aspecto saludable.

"No es ningún secreto que soy un libro abierto cuando se trata de probar nuevas pautas de belleza, pero quiero saber qué contiene un producto antes de aplicarlo sobre mi cuerpo", ha comentado.

La colaboración entre ambos se fundamenta en la filosofía de Paltrow sobre la belleza, basada en que "las mujeres deben darse permiso para hacer lo que deseen para sentirse bien", y las alienta a dedicarse tiempo a sí mismas y a priorizar su cuidado personal "especialmente ahora", que se pasa más tiempo en casa por las limitaciones a las que obliga la pandemia de covid-19 .

Con esa base, la actriz compartirá detalles sobre lo que hace para verse y sentirse lo mejor posible.

El presidente de EMEA, Frank Brandt-Pollmann, ha resaltado que Paltrow encarna la esencia de la marca y confía que, como defensora de una apariencia natural, esta colaboración pueda "ofrecer a otras mujeres que comparten ese estándar puro de belleza la confianza para sentirse empoderadas para tomar decisiones que las hagan sentir bien y hermosas".