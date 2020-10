Guinea.- Condé se defiende de las críticas por optar a un tercer mandato en Guinea: "No soy un dictador"

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El presidente de Guinea, Alpha Condé, se ha defendido de quienes le acusan de aferrarse al poder al optar a un tercer mandato en las elecciones del próximo 18 de octubre, asegurando que no es "un dictador" y defendiendo su trayectoria política.



Condé, histórico líder opositor, llegó al poder en las elecciones de 2010 y reeditó victoria en las de 2015. La Constitución guineana limita a dos los mandatos presidenciales, por lo que no podía concurrir a las elecciones de este año, pero en marzo se aprobó en referéndum una reforma constitucional que puso a cero el contador para el presidente, pese a las multitudinarias protestas en su contra y al boicot de la oposición.



"Estuve en prisión bajo (el mandato de) Sékou Touré. Gané las elecciones de 1993. Si hubiera querido ser presidente vitalicio, habría tomado el poder (con el apoyo de los militares) desde 1993", ha argumentado en una entrevista concedida a RFI y France24.



La reforma constitucional "fue sometida a referéndum, todo el mundo ha sido consultado", ha subrayado, recalcando que por tanto "no se trata de hacer una presidencia vitalicia". "Es extraordinario que yo, que llevo 45 años luchando, sea considerado como un dictador antidemocrático", ha lamentado.



Preguntado sobre si reconocería su derrota llegado el caso tras las elecciones, Condé responde: "Yo soy un demócrata". A sus 82 años, sin embargo, el veterano mandatario evita responder a la cuestión de si de ganar este será su último mandato.



Por otra parte, el presidente también se ha defendido de quienes le acusan de estar usando la carta étnica para ganar votos, recordando que cuando se oponía a Sékou Touré, muchos malinkés le acusaban de su proximidad con los peul. "Nunca he tenido un discurso étnico", ha afirmado, subrayando que "se sabe que hay personas que instrumentalizan" esta cuestión.



Respecto a un reciente informe de Amnistía Internacional en el que la ONG denunciaba que en el último año han muerto 50 personas durante las protestas contra un tercer mandato de Condé, el presidente se ha limitado a replicar que no se toma "en serio" a la organización y que esta efectuó "una investigación por encargo".