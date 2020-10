Grecia.- La Justicia griega dictamina este miércoles si el partido neonazi Amanecer Dorado es una organización criminal

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El Tribunal de Apelación de Atenas de Grecia dictará sentencia este miércoles en el juicio contra la organización política neonazi Amanecer Dorado después de más de cinco años de juicio y en el que están imputados 68 miembros de la formación de extrema derecha, y determinará si formaban una estructura criminal.



En el proceso están acusados 68 miembros de la organización, entre ellos el líder del partido, Nikolaos Michaloliakos, y ex legisladores, así como agentes de la Policía, por supuestamente dirigir una estructura criminal detrás de la fachada de una organización política.



Los cargos incluyen intento de asesinato, posesión ilegal de armas y brutalidad contra los rivales, por los que se enfrentan a penas de entre cinco y 20 años de cárcel, mientras que los acusados los han considerado como intimidación política. Tras 453 sesiones desde 2015, la corte helena presentará su veredicto entre gran expectación de la sociedad griega.



La investigación criminal dio comienzo tras el asesinato en 2013 del rapero Fyssas Pavlos, de 34 años de edad y conocido por el nombre artístico de Killah P, que murió de varias puñaladas el 17 de septiembre a manos de un hombre que trabajaba en la cafetería de las oficinas del partido.



Amanecer Dorado llegó a ser la tercera fuerza parlamentaria del país con 18 de los 300 escaños del Parlamento, desde donde denunció que esta investigación es una persecución judicial contra sus miembros.



No obstante, en los últimos comicios parlamentarios en Grecia, la formación no consiguió superar el 3 por ciento de los votos que necesitaba para ganar un escaño.