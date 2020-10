Fútbol/Sub-21.- Previa del Islas Feroe - España

07/10/2020 Riqui Puig conduce la pelota con la selección Sub-21 en el partido ante Macedonia del Norte EUROPA DEPORTES ARY MACEDONIA RFEF



La Sub-21 busca medio billete a la Euro ante la colista



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



La selección española Sub-21 visitará este jueves (18.45 horas) a las Islas Feroe, con el objetivo de sacar tres puntos teóricamente muy asequibles que prácticamente den ya por alcanzada su clasificación para la fase final de la Eurocopa de 2021.



La actual campeona afronta en apenas un mes el final de la fase de clasificación dentro de un Grupo 6 que domina con bastante comodidad y donde sólo se ha dejado dos puntos en su visita a Israel. Ahora, a falta de cuatro partidos, los de Luis de la Fuente aventajan en seis puntos a Macedonia del Norte y a Kazajistán, esta con un partido más, a falta de 12 por jugarse, entre ellos un doble duelo la colista.



La diferencia entre el combinado español y el feroés es evidente, y España, pese a haber 'sufrido' más a domicilio en esta fase, no debería tener excesivos problemas para llevarse de vuelta los tres puntos a casa y buscar el billete el martes en Alcorcón (Madrid) ante Kazajistán.



Para esta doble cita, De la Fuente ha vuelto a mover la lista y seis jugadores que fueron titulares en Skopje en septiembre (Miranda, Clemente, Zubimendi, Andrés Martín, Pozo y Aleñá) no han sido citados en esta ocasión, mientras que vuelven Óscar Rodríguez, que estuvo con la Absoluta el pasado mes, Cucurella, que se perdió la anterior lista por lesión, Fran Beltrán o Brahim García, que vuelve tras empezar a encontrar por fin minutos en su cesión al Milan, mientras que hay novedades como Barrenetxea o Fran García.



La selección española espera tener una salida más plácida que las que ha tenido hasta ahora, donde le ha faltado principalmente más acierto ofensivo para no sufrir. De momento, sólo ha sido capaz de anotar cinco goles como visitante, pero le han bastado para sacar 10 de los 12 puntos, los últimos tres ante Macedonia con un gol de penalti a falta de seis minutos y un pena máxima parada a continuación por Josep Martínez.



Enfrente, unas Islas Feroe que sólo han sumado tres puntos, los de su victoria ante Israel en casa, donde más combativo se ha mostrado hasta el momento este modesto combinado, que también le plantó cara a Macedonia del Norte (1-2).



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



ISLAS FEROE: Zachariassen; A.Olsen, Chukwudi, Karason, Benjaminsen; Radosavljevic, Knudsen, Samuelsen, Johansen, Petersen y Giessing.



ESPAÑA: Martínez; Pipa, Guillamón, Cuenca, Pedrosa; Puig, Zubimendi, Óscar; Fran García, Dani Gómez y Brahim.



--ÁRBITRO: David Munro (ESC).



--ESTADIO: Torsvollur.



--HORA: 18.45/Cuatro.