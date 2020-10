Fútbol.- El central Akanji, segundo positivo por coronavirus en la selección suiza

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



La Asociación de Fútbol de Suiza (SFV) confirmó este miércoles un segundo caso positivo por coronavirus en las filas de su selección, el del central Manuel Akanji, del Borussia Dortmund alemán, que se une al del centrocampista del Liverpool Xerdan Shaqiri.



El organismo indicó que el defensa "no muestra síntomas" de la enfermedad y que "se encuentra en aislamiento preventivo", y que este segundo caso en su equipo no impide la celebración del amistoso ante Croacia en Saint Gallen.



La SFV también aclaró que el positivo de Shaqiri "probablemente se debió a una infección previa" y que, por lo tanto, no es ha contagiado a Akanji, y aseguró que estudiará este jueves las medidas a tomar ya que el sábado visita a España en Madrid en la Liga de Naciones.