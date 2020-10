Facebook prohibirá anuncios políticos tras elecciones en EE.UU.

(Bloomberg) -- Facebook Inc. está endureciendo sus reglas sobre el contenido relacionado con las elecciones presidenciales de Estados Unidos el próximo mes, incluida la institución de una prohibición temporal de anuncios políticos cuando finalice la votación, mientras se prepara para una noche polémica que puede no terminar con un ganador definitivo.

La compañía de redes sociales anunció algunas actualizaciones el miércoles, en preparación para la posibilidad de que los resultados finales no se conozcan de inmediato el 3 de noviembre. La suspensión de anuncios políticos es similar a un plan que Google ya adoptó, en un esfuerzo por evitar que los candidatos y sus campañas difundan mensajes engañosos o confusos para los votantes. Facebook no verifica los anuncios políticos.

La empresa también adoptará una posición más agresiva contra los mensajes que parecen amenazar o intimidar a los votantes. Facebook ya prohíbe el contenido que podría causar daños en el mundo real, pero está ampliando su política de intimidación de votantes después de que el presidente Donald Trump y su hijo, Donald Trump Jr., han animado a sus seguidores a vigilar los lugares de votación para estar atentos a actividades perversas.

“Necesitamos que todos los hombres [y] mujeres sanos se unan al Ejército para la operación de seguridad electoral de Trump”, dijo Trump Jr. en un video publicado en línea el mes pasado. “Necesitamos que nos ayuden a vigilarlos”, agregó, refiriéndose a los votantes demócratas.

Facebook dijo en una publicación de blog el miércoles que “también eliminará los llamados para que las personas participen en la observación de los sitios de votación cuando dichos llamados utilicen un lenguaje militarizado o sugieran que el objetivo es intimidar, ejercer control o mostrar poder sobre los funcionarios electorales o los votantes”. Eso incluye llamados para unirse a un “ejército” o ir a la “batalla”, asegura Monika Bickert, jefa de gestión de políticas globales de Facebook, en una llamada con periodistas.

El director ejecutivo de la compañía, Mark Zuckerberg, ya ha dicho que no espera resultados disponibles la noche de las elecciones debido a un aumento en los tarjetones enviados por correo, y la compañía se está preparando para esa inevitabilidad. Facebook colocará un aviso en la parte superior de las fuentes de noticias de los usuarios para alertarlos cuando cierren las urnas y especificará que los votos aún se están contando si un candidato intenta reclamar una victoria prematuramente. Las reglas de Facebook también prohíben que los candidatos declaren la victoria antes de que se cuenten los resultados oficiales.

Facebook ha considerado durante mucho tiempo cambios en su política de publicidad política, incluida una prohibición total en los días previos a la elección, pero se ha decidido por un enfoque más matizado. La empresa no aceptará nuevos anuncios políticos en la semana anterior a las elecciones y rechazará los anuncios que afirmen la victoria antes de los resultados oficiales. Facebook dijo que la prohibición de publicidad debería durar al menos una semana después de que terminen las elecciones.

La empresa con sede en Menlo Park, California, que ha sido criticada por moverse con demasiada lentitud para combatir la desinformación electoral, está intensificando sus esfuerzos a medida que se acercan las elecciones. El martes, la empresa prohibió todos los grupos y páginas de Facebook vinculados a la teoría de la conspiración de QAnon, un movimiento agresivo después de que los críticos pidieran a la compañía que prohibiera el grupo durante meses.

Nota Original:Facebook Bans Political Ads After End of Voting on Election Day

©2020 Bloomberg L.P.