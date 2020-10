Exjefe de las FARC reconoce directamente el reclutamiento de menores de edad

En la imagen, el exjefe de las FARC, Milton de Jesús Toncel Redondo, alias "Joaquín Gómez. EFE/LEONARDO MUÑOZ/Archivo

Bogotá, 6 oct (EFE).- Milton de Jesús Toncel, conocido en su época subversivo como "Joaquín Gómez", reconoció directamente este martes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que la entonces guerrilla de las FARC reclutó a menores de edad para sus filas.

"Ninguna explicación ni ninguna causa justifican arrebatarle el libre crecimiento y desarrollo a los niños y niñas, reconocemos el reclutamiento forzado de menores", dijo Toncel, que fue citado por la JEP para rendir su versión sobre el "Caso 07", en el que ese tribunal investiga el reclutamiento y utilización de niños en el conflicto armado colombiano.

El pasado 18 de septiembre durante la primera audiencia pública de la JEP sobre el reclutamiento de menores de edad en el conflicto armado colombiano, el exjefe de las FARC y actual senador Julián Gallo reconoció que "ese fenómeno" sí ocurrió, pero como "violaciones a la política de ingreso".

"Seguramente hubo casos de reclutamiento forzado pero no se puede concluir que fuera algo regular o que se realizara esa práctica por parte de todas las unidades. Donde se presentó fue violando las normas de reclutamiento", dijo Gallo en esa diligencia.

En su comparecencia ante la JEP, que se realizó de forma telemática, Toncel aseguró que "no podemos sanar las profundas heridas que ocasionamos en los adultos que hoy nos reclaman justamente haberlos despojado a la fuerza de su niñez. Esperamos que la verdad y la explicación de lo ocurrido, sin buscar justificaciones, sea un paso para poder resarcir el daño causado".

ASUME RESPONSABILIDAD

Añadió que la presencia de menores en el conflicto y en "nuestra organización es un fenómeno complejo que estamos esclareciendo ante la JEP. Pero su complejidad no nos autoriza a evadir nuestra responsabilidad por acción o por omisión".

Igualmente dijo que en los reglamentos internos de la entonces guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) estaba "prohibido reclutar menores de 15 años" y que luego se decidió "elevar los mínimos de ingreso a los 17 años".

"Hoy en día soy consciente de que la guerra arrebata la niñez y expone a toda suerte de atropellos y peligros a los niños que siempre debieron crecer en protección para desarrollar sus potenciales", manifestó el que fue durante 24 años comandante del Bloque Sur de las FARC.

Toncel es uno de los 15 exjefes de las desmovilizadas FARC citados por la JEP para que declaren en el proceso por reclutamiento y utilización de niños en el conflicto armado, que incluye a Rodrigo Londoño, último jefe máximo de la desmovilizada guerrilla ahora convertida en partido político.

La diligencia de Londoño fue de carácter reservado y por tanto no se conoció lo que dijo sobre este asunto.

Un total de 16.879 menores de 18 años fueron víctimas de reclutamiento entre 1960 y 2016 por parte de todos los grupos del conflicto armado colombiano, según el informe "La guerra sin edad", del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), publicado en 2018.

Según ese documento, el grupo que más reclutamiento infantil cometió fue las FARC (54 % de los casos), seguido de los paramilitares (27 %) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), al que se le atribuye el 10 %.