Evo Morales denuncia supuestas maniobras para evitar triunfo del MAS en Bolivia

La Paz, 7 Oct 2020 (AFP) - El candidato presidencial de centro Carlos Mesa, principal rival de Luis Arce, el delfín de Evo Morales, en las elecciones del 18 de octubre en Bolivia, llamó este miércoles a acabar con la ideologización en la integración latinoamericana.Mesa propuso "recuperar lo que destruyó la ideologización de esa integración, sobre todo por el bolivarianismo del siglo 21 que fue nefasto para la integración latinoamericana".En un encuentro con la prensa extranjera en La Paz, Mesa afirmó que "la ideologización, la lógica de amigo-enemigo, la lógica de yo te juzgo por el modelo económico y modelo político que tienes, es una lógica que no es conveniente ni aceptable para un país democrático".El finado presidente venezolano Hugo Chávez (1999-2013), estrecho aliado de Evo Morales, impulsó un proyecto económico y político que bautizó como el "Socialismo del Siglo XXI", con una retórica bolivariana, anticapitalista y antiimperialista.Al proyecto de Chávez se sumaron naciones como Bolivia, Cuba, Ecuador y Nicaragua, bajo gobiernos izquierdistas, que también apalancaron la formación del ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América).Morales (2006-2019) estableció fuertes lazos políticos y económicos con Chávez y que continuaron con su sucesor Nicolás Maduro.Mesa, de 67 años y segundo en las encuestas detrás del izquierdista Arce, señaló que "no tenemos ninguna razón para no reanudar plenas relaciones con los Estados Unidos a nivel de embajadores".Bolivia y Estados Unidos se encuentran sin embajadores desde 2008, cuando Morales expulsó al representante estadounidense, acusándole de apoyar un supuesto complot de la derecha boliviana contra su gobierno. Washington, que negó la acusación, respondió con igual medida.La situación se mantiene bajo el actual gobierno derechista transitorio boliviano, que necesita el aval del Senado -controlado por el partido de Morales- para nombrar embajadores, aunque mejoraron las relaciones con Estados Unidos.Sobre política interna, Mesa afirmó que el Movimiento Al Socialismo (MAS) de Morales "está mostrando la preparación de un clima de enrarecimiento para ensuciar este proceso electoral" con denuncias de un eventual fraude."Hay una presunción insólita sobre la hipótesis (del MAS) de que 'si nosotros ganamos la elección será correcta, si perdemos habrá fraude', que no vi en ninguna parte", dijo Mesa.En los sondeos Arce va primero con 29,2%, seguido por Mesa con 19% y en tercer lugar el líder cívico de la región de Santa Cruz (este), el derechista Luis Fernando Camacho, con 10,4%.La Constitución declara vencedor en primera vuelta al candidato que obtiene el 50% más un voto o el 40% de los sufragios con 10 puntos de ventaja sobre el segundo.De no haber ganador en primera ronda, habrá un balotaje el 29 de noviembre entre los dos candidatos con mayor votación.jac/fj/yow ------------------------------------------------------------- Evo Morales denuncia supuestas maniobras para evitar triunfo del MAS en BoliviaBuenos Aires, 7 Oct 2020 (AFP) - El expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) denunció este miércoles supuestas maniobras de la oposición para evitar que su delfín Luis Arce gane las elecciones presidenciales del 18 de octubre, a las que llega como favorito pero sin mayoría para ganar en primera vuelta, según sondeos."Saben que vamos a ganar las elecciones", sostuvo Morales en un encuentro virtual con la prensa en Buenos Aires, donde permanece refugiado desde diciembre.Según consideró, la oposición buscará evitar el triunfo de Arce por "golpe o fraude"."Si ganamos por poco van a desconocer" los resultados, advirtió. Por eso consideró que "la única forma (de evitarlo) es ganar ampliamente".Las elecciones presidenciales en Bolivia tendrán una primera vuelta el 18 de octubre. En caso de que ningún candidato supere el 50% de los votos o aventaje por al menos 10 puntos al segundo, se celebrará una segunda ronda el 29 de noviembre.Arce, del Movimiento al Socialismo (MAS) y exministro de Economía de Morales, encabeza las encuestas de intención de voto de la fundación católica Jubileo con el 29,2%, seguido por el expresidente de centro Carlos Mesa (19%) y el líder civil regional derechista Luis Fernando Camacho (10,4%).Esa ventaja "es sin contar con el voto del exterior", remarcó Morales al recordar que en Argentina hay empadronados 171.000 bolivianos."Son 2% del padrón nacional. Ustedes van a decidir el futuro de Bolivia", les dijo.De todas maneras expresó reparos acerca de la transparencia de este proceso."Miembros de embajadas y consulados van a sabotear porque saben que aquí arrasamos con el 80% o 90%", aseguró.En cuanto a las votaciones en Bolivia "va a ser muy importante el trabajo de los veedores", para garantizar la transparencia y "evitar el fraude o el golpe", alertó."Nuestra tarea es cuidar el voto y defenderlo. Siento que no va a ser sencillo, mucho va a depender de la comunidad internacional y de la fuerza de los movimientos sociales en Bolivia", sostuvo.La OEA y la UE enviarán observadores a Bolivia que vive una ola de violencia política.La Oficina en La Paz de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos registró en el último mes 27 acciones "reprobables de violencia" de grupos civiles."Nos están provocando. El plan es llegar a segunda vuelta y si no, provocar, generar suspensión de elecciones y nueva convocatoria para ellos unirse y a nosotros dividirnos; pero estamos unidos", remarcó Morales.Suspendidos tres veces por la pandemia, estos comicios reemplazan a los de octubre de 2019, anulados por denuncias de supuesto fraude que derivaron en protestas y la renuncia de Morales.sa/nn