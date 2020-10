España agasaja a Zurita, que vive su "minuto de felicidad en el apocalipsis"

El poeta chileno Raúl Zurita habla durante un homenaje que la Embajada de España rinde al poeta hoy, con motivo del XXIX Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, en Santiago (Chile). EFE/Rodrigo Sáez

Santiago de Chile, 7 oct (EFE).- La Embajada de España en Chile homenajeó este miércoles al poeta chileno Raúl Zurita con motivo del XXIX Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana que le fue concedido este año, galardón que, según dijo, le permite vivir su "minuto de felicidad" en medio del "apocalipsis".

"Recibir un premio así es motivo de orgullo y al mismo tiempo es una alegría algo temperada por el sufrimiento de tantos, por la pobreza y la desigualdad económica, pero incluso en el apocalipsis los seres humanos tienen derecho a su minuto de la felicidad. Este ha sido mi minuto, pero ojalá no llegue el apocalipsis", expresó Zurita a Efe, con una sonrisa.

Zurita (Santiago de Chile, 1950) fue agasajado en la residencia del embajador de España en Chile, Enrique Ojeda, con la presencia del subsecretario de Cultura de Chile, Juan Carlos Silva, y de un reducido grupo de familiares, amigos y personalidades de la cultura.

A través de un vídeo, Zurita recibió la enhorabuena de, entre otras personas, Llanos Castellanos, presidenta de Patrimonio Nacional de España, una de las entidades que entrega este galardón, que fue anunciado el pasado 8 de septiembre.

"La poesía de Raúl, el compromiso con tantos valores que para muchos de nosotros son imprescindibles, son un ejemplo de vida. Sin rehuir el dolor y el desgarro, consigue mantener dos elementos esenciales en la vida, la pasión y el compromiso", dijo Castellanos.

También enviaron sus felicitaciones la directora de la Academia Chilena de la Lengua, Adriana Valdés, y el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, quien dijo que el premiado "representa una tradición de la poesía iberoamericana que tiene que ver con el compromiso de la palabra ante un mundo que necesita entenderse".

Ante el galardón y tan hondos elogios, y preguntado sobre si siente la responsabilidad de ser una referencia para la poesía iberoamericana, Zurita dijo que siente "la amistad y el cariño" de mucha gente pero no la "presión" de ser un icono.

"Yo soy Zurita, el que estudió en un liceo público y fue a una universidad gratuita cuando en Chile las universidades eran gratuitas, y aquí estamos", expresó el autor de "Purgatorio" (1979) y "Anteparaíso" (1982).

El poeta, detenido durante el golpe de Estado del general Augusto Pinochet en 1973, se refirió también a la actual coyuntura política que vive Chile, que el próximo 25 de octubre celebrará un plebiscito sobre una nueva Constitución.

"Vivo (el plebiscito) con expectación y también con temor. Con mucha expectación porque tenemos la oportunidad histórica de cambiar algo, pero por otro lado ruego por la unidad en la política chilena, ruego por la unidad de todas las fuerzas populares, antifascistas, porque si no existe esa unidad podemos ganar para perderlo todo", comentó.

Sobre si este contexto está influyendo en su nueva poesía, contestó que "sí", porque "es un imposible que se mantenga ajeno" a lo que sucede, pero que al mismo tiempo "no" porque "la poesía es un asunto misterioso cuyos canales son extraños" y no se pueden controlar.

Finalmente, dijo no estar muy pendiente de si puede ser galardonado con el premio Nobel, que se anuncia este jueves, aunque afirmó que "por supuesto" que le haría ilusión.

"El Nobel es el Nobel, son palabras mayores", afirmó.