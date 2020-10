Es España, no Italia, lo que intranquiliza a inversores europeos

(Bloomberg) -- La creciente lista de riesgos en España está empezando a poner nerviosos a los inversores.

Los bonos del país ibérico van rezagados respecto a un repunte regional que ha arrastrado la tasa de la deuda italiana -considerada durante mucho tiempo la oveja negra de Europa y entre las de mayor rendimiento- cerca de un mínimo histórico. Ello ha reducido la prima de rendimiento de la deuda italiana frente a la española al nivel más bajo en más de dos años.

El mes pasado Citigroup Inc. recomendó vender bonos españoles frente a deuda portuguesa, citando crecientes preocupaciones fiscales, nuevas tensiones independentistas en la región de Cataluña y la posibilidad de una rebaja de la calificación crediticia después de que S&P Global Ratings cambiase la perspectiva del país a negativa.

Entretanto, el indicador bursátil de referencia del país es, con diferencia, el de peor rendimiento entre los principales índices del continente este año.

La esencia del nerviosismo estriba en uno de los repuntes más feroces de la pandemia de coronavirus en Europa, lo que suscita temores a una crisis económica del país más profunda que en el resto de la región. La economía esclerótica de España y lo que el gobernador del banco central, Pablo Hernández de Cos, ha calificado de un mercado laboral “disfuncional“, solo agrava esas preocupaciones.

El Banco Central Europeo está ofreciendo apoyo a través del programa de compra de bonos, suavizando el golpe de una perspectiva cada vez más pesimista. Pero el ritmo de compras en los últimos meses se ha desacelerado, exponiendo al mercado de deuda a una ola de ventas masiva, según Jan von Gerich, estratega jefe de Nordea Bank Abp.

“Indudablemente, tienen más problemas que el resto en este momento”, dijo von Gerich. “El mayor riesgo a corto plazo es un ataque de aversión al riesgo que podría sumar presión al alza sobre los diferenciales, y una reacción lenta del BCE en sus compras”.

Renta variable barata

El resultado de todo este tumulto es que la renta variable española comienza a parecer barata.

El Índice IBEX 35 ha caído casi un 30% en 2020 y las estimaciones de beneficios por acción se han reducido a la mitad este año. Esto duplica la caída de los pronósticos del índice Stoxx Europe 600, según las estimaciones del consenso de Bloomberg. La banca en particular ha sido un lastre para el mercado, debido a la presión sobre los márgenes por las bajas tasas de interés y la prohibición del BCE a los pagos de dividendos.

“Italia y España figuran entre los mercados más baratos del mundo”, señaló el estratega de JPMorgan Chase & Co. Mislav Matejka en un comentario fechado el 5 de octubre. No obstante, su rendimiento depende de lo bien que les vaya a los diferenciales periféricos y a los bancos, agregó.

Los vientos en contra también han agravado las tensiones políticas en el país, con un impasse en Cataluña que podría obstaculizar las negociaciones para el presupuesto de 2021. Las autoridades en Alemania ven la situación general en España con creciente preocupación.

Los rendimientos de los bonos españoles a 10 años están cerca de mínimos históricos, de alrededor del 0,25%, gracias a medidas de estímulo sin precedentes del BCE. Si bien las tasas de endeudamiento probablemente no aumentarán mucho dado ese apoyo, todavía hay oportunidades para que los inversores posicionen los aumentos de rendimiento en relación con sus pares periféricos, como Italia y Portugal.

La prima que los inversores piden por invertir en bonos italianos en lugar de deuda española es de 54 puntos básicos, el nivel más bajo desde mayo de 2018 y alrededor de un 25% del nivel máximo del año pasado.

La reducción de la prima coincide con una relajación de la tensión política en Italia. El país también se convertirá en el principal beneficiario del fondo de recuperación de la Unión Europea y recuperará su nivel de PIB de 2019 para 2023, según Citi.

Por el contrario, se anticipa que España no recupere la producción perdida hasta 2024, la última entre las 10 mayores economías de la zona euro, escribió el estratega de Citi, Aman Bansal. “Ello pone de relieve la falta de impulso de la reforma, sin un presupuesto aprobado desde 2018 con el Gobierno de minoría de centroizquierda“.

