El Union no cedió a Martínez a la selección de Venezuela por seguridad médica

En la imagen, el director técnico de la selección venezolana de fútbol, el portugués José Peseiro. EFE/Rayner Peña R/Archivo

Filadelfia (EE.UU.), 6 oct (EFE).- El entrenador del Union de Filadelfia, Jim Curtin, explicó este martes que la negativa de su equipo a no dejar que el medio volante de contención José 'el Brujo' Martínez se incorporase con la selección de Venezuela se debió "estrictamente" a motivos de seguridad médica.

El seleccionador de Venezuela, José Peseiro, convocó a cinco jugadores de la Liga Profesional de Fútbol (MLS) de Estados Unidos para los partidos internacionales de la FIFA de octubre, pero solo tres recibieron autorización.

Se trata de Miguel Navarro (Chicago Fire FC), Cristian Casseres (NY Red Bulls) y Rolf Feltscher (LA Galaxy), mientras que los dos restantes, Junior Moreno (DC United) y Martínez no recibieron el permiso de sus respectivos equipos.

Habría sido la primera convocatoria internacional de Martínez, de 26 años, pero el nativo de Maracaibo, se lo tomó con calma y anunció la decisión en un tuit.

"Desde pequeño siempre he tenido la ilusión de poder jugar con la @SeleVinotinto. Esta vez no se pudo. Seguiré trabajando de la mejor manera para decir presente. Agradecido por los comentarios positivos y deseo bendiciones a mis compañeros. Todo un país los apoya". #ElBrujo.

El centrocampista defensivo ha sido una parte importante del éxito del Union, que se encuentra en el cuarto lugar de la clasificación de la Conferencia Este con 28 puntos, a pesar que el pasado sábado perdió por 1-2 frente al Toronto, colíder, junto con el Crew de Columbus (31 puntos).

Por su parte, Curtin, explicó la decisión en una conferencia de prensa, en la que argumentó que la situación por la que atraviesa el mundo con la pandemia del coronavirus y la seguridad de los jugadores fueron la razón principal por la que no permitieron la salida de Martínez.

"Creo que tendrá muchas más oportunidades de jugar para su selección nacional", comentó Curtin. "Pero dada la situación única que está pasando ahora mismo con el COVID-19 en todo el mundo, el itinerario que recibimos de Venezuela, simplemente, no era lo era el adecuado para garantizar la salud y seguridad del jugador. Eso fue lo que pusimos como prioridad".

Curtin reconoció que la decisión fue particularmente difícil dado que retrasa la oportunidad de Martínez de conseguir un primer partido internacional para su país.

"Estos son tiempos únicos", reiteró Curtin. "Creo que todos hemos hecho sacrificios difíciles. Estoy seguro, porque José es un competidor y un gran jugador, que supera todo para no defraudar a sus compañeros en los últimos ocho partidos que nos faltan de la temporada regular y con él seremos mejor equipo".