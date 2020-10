El Rey Felipe Vi muestra su mejor cara tras las polémicas declaraciones de Corinna

07/10/2020 REY FELIPE VI POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 7 (CHANCE)



El Rey Felipe VI ha presidido esta tarde el acto de apertura del Curso Académico de las Reales Academias integradas en el Instituto de España, que representan la excelencia en las ciencias, las artes y las humanidades en nuestro país. Y lo hace horas más tarde de que se sigan publicando nuevos datos de las polémicas declaraciones de Corinna, sobre el rey emérito, en Ok Diario.



El hijo de Don Juan Carlos I y Doña Sofía ha llegado al evento de lo más elegante posible y con el rostro lleno de ilusión a pesar de todas las informaciones que han salido acerca de su padre, vertidas por Corinna Larsen en el medio Ok Diario.



A pesar de los duros momentos que está viendo la Monarquía española, el Rey Felipe VI y la Reina Letizia no dejan de lado su agenda laboral y muestran su mejor cara personal y profesional en todos los compromisos que tienen. De esta manera, los reyes luchan por seguir adelante con esta institución que muchos quieren derrocar y que ha sido muy debilitada con la salida a la luz de los tejemanejes de Juan Carlos I durante su pasado.