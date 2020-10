El momento de Ruidíaz, único superviviente del ataque de Perú

El jugador de la selección peruana de fútbol, Raúl Ruidíaz. EFE/Lavandeira Jr./Archivo

Lima, 7 oct (EFE).- Raúl Ruidíaz se ha vuelto la única alternativa de garantías para ocupar la punta de ataque de la selección peruana este jueves ante Paraguay, en la primera jornada de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar 2022.

Ruidíaz, jugador del Seattle Sounders estadounidense, es el único sobreviviente de la multitud de inconvenientes que han sufrido los delanteros fijos en las convocatorias del seleccionador de Perú, el argentino Ricardo Gareca.

Primero, el capitán y máximo goleador histórico de la Blanquirroja, Paolo Guerrero, sufrió en agosto una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha con el Inter de Porto Alegre que le mantendrá fuera de la competición hasta por lo menos febrero de 2021.

Para ocupar su vacante, Gareca llamó a Aldair Rodríguez, flamante fichaje del América de Cali que el año pasado fue unos de los mejores jugadores nacionales de la primera división de Perú.

Sin embargo, Rodríguez sufrió una lesión muscular el lunes que le impedirá participar en el duelo contra Paraguay, aunque de momento continúa en la convocatoria con la esperanza de que pueda recuperarse para el partido del próximo martes contra Brasil en Lima.

Tampoco está en plenas condiciones Jefferson Farfán, que esta semana sufrió algunas molestias que le impidieron entrenarse con continuidad sobre la cancha junto al resto de sus compañeros.

Después, ni Edison Flores ni Yordy Reyna recibieron el permiso de sus clubes para integrarse a la selección porque estaban obligados a hacer una cuarentena de 14 días a su regreso a Washington, donde juegan para el DC United.

Sin Guerrero ni Flores, Perú pierde a sus dos máximos artilleros de las pasadas eliminatorias, en las que obtuvo la histórica clasificación para el Mundial de Rusia 2018 tras 36 años sin participar en uno. Tanto Guerrero como Flores anotaron cinco goles cada uno.

Así, 'la Pulga' Ruidíaz es el único delantero que le queda en forma a Gareca entre sus arietes habituales, pues además lleva nueve goles en catorce partidos con los Sounders en la actual temporada de la MLS.

Para cubrirle las espaldas a Ruidíaz, el técnico argentino llamó de urgencia a dos delanteros que nunca han jugado con la selección peruana: Matías Succar y Álex Valera.

El primero es el actual máximo goleador del Torneo Apertura de Perú, con once goles anotados con el Deportivo Municipal de Lima, mientras que el segundo lleva siete tantos con el recién ascendido Llacuabamba.

En principio, Gareca, que no es muy dado a hacer probaturas en partidos oficiales, confiará la punta de ataque de la Blanquirroja a Ruidíaz, uno de los jugadores que más veces ha sido convocado desde que asumió el banquillo de la selección en marzo de 2015.

Con Gareca, Ruidíaz ha jugado 34 partidos, aunque solo catorce de titular, sin hasta ahora mucha suerte de cara al gol, ya que ha anotado cuatro tantos, de ellos dos en partidos oficiales.

El más sonado fue el gol que hizo con el brazo a Brasil en la Copa América Centenario de 2016 que permitió a Perú clasificar a los cuartos de final y eliminar a la Canarinha.

Las bajas en ataque también pueden forzar a Gareca a variar un esquema habitual para utilizar un 4-3-3, poco usado hasta ahora por el técnico, que este miércoles hizo el último entrenamiento en la Villa Deportiva Nacional (Videna) de Lima antes de partir a Asunción en un avión personalizado con los colores de la selección.

Así, el posible once que disponga Gareca en el estadio Defensores del Chaco puede estar formado por Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco; Renato Tapia, Pedro Aquino, Yoshimar Yotún; André Carrillo, Raúl Ruidíaz y Christian Cueva.