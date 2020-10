El Masters 1000 de París se mantiene pero con 1.000 espectadores por día

El Masters 1000 de París se disputará finalmente del 31 de octubre al 8 de noviembre, pero con un aforo máximo de 1.000 espectadores por día, anunció este miércoles la Federación Francesa de Tenis (FFT), organizadora del torneo.

"El torneo acogerá a 1.000 espectadores por día, teniendo en cuenta las restricciones sanitarias aplicables a París y definidas por el decreto del prefecto de policía de París", dijo la FFT en un comunicado.

"A la luz de la rigurosa organización de Roland Garros, la FFT compaginará el estricto respeto de las medidas sanitarias impuestas y la organización de este evento deportivo excepcional", añade el texto.

Roland Garros, que termina el domingo, no deja pasar a más de 1.000 espectadores por día desde el 27 de septiembre, conforme a las consignas sanitarias del Gobierno.

Después de que se anularan muchos torneos de fin de temporada (en especial toda la gira asiática, con el Masters 1000 de Shanghái a la cabeza) o el de Auckland (Nueva Zelanda), previsto a comienzos de enero para inaugurar la temporada 2021, un mensaje en la web del torneo hizo planear la duda sobre la celebración del Masters 1000 parisino.

"Por el momento, no tenemos visibilidad sobre la situación sanitaria a final del mes de octubre. Hasta que no hayamos trazado las líneas maestras con el Gobierno francés, no podemos, desafortunadamente, darles información precisa sobre el modo de organización del Rolex Paris Masters 2020", se podía leer todavía este miércoles en la web de la competición.

Afectado por la pandemia de coronavirus, el circuito ATP quedó interrumpido de marzo a mediados de agosto. Regresó a duras penas, a puerta cerrada o con límites de espectadores, pero muchos de los torneos programados inicialmente en el calendario quedaron, sin embargo, anulados.

Sin público, estos eventos no son rentables para los organizadores ni los principales patrocinadores. A cambio, la ATP, que cuenta con mantener su Torneo de Maestros de final de temporada, competencia que enfrenta a los ocho mejores tenistas del año, presiona para que se celebre un cierto número de competiciones.

